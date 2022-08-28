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https://sputnikarabic.ae/20220828/زلزال-بقوة-52-درجة-يضرب-الفلبين-1066917841.html
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة لوزون الفلبينية، مساء السبت. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
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الفلبين
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وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال سجل على عمق 46 كيلومترا تحت سطح البحر.وأضاف أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 17.31 درجة شمالا وخط طول 120.83 درجة شرقا.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
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الفلبين

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

01:06 GMT 28.08.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة لوزون الفلبينية، مساء السبت.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال سجل على عمق 46 كيلومترا تحت سطح البحر.
وأضاف أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 17.31 درجة شمالا وخط طول 120.83 درجة شرقا.
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ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
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