https://sputnikarabic.ae/20220828/سامسونغ-تصمم-هاتفا-بشاشة-مزدوجة-وتطلب-إثبات-براءة-اختراع-1066934250.html

"سامسونغ" تصمم هاتفا بشاشة مزدوجة وتطلب إثبات براءة اختراع

"سامسونغ" تصمم هاتفا بشاشة مزدوجة وتطلب إثبات براءة اختراع

تقدمت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بطلب إلى المكتب العالمي للملكية الفكرية "الويبو" لإثبات براءة اختراع لهاتف جديد تم تصميمه بشاشة مزدوجة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T14:58+0000

2022-08-28T14:58+0000

2022-08-28T14:58+0000

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ويتميز الهاتف الذي تريد "سامسونغ" إثبات ملكيتها الفكرية له، من شاشتين إحداهما شفافة على ظهر الهاتف، حسبما قال موقع "فون أرينا"، اليوم الأحد.ويقول الموقع إن هذه الشاشة تعمل بصورة عادية، لكن عندما ترغب في الاستغناء عنها وإغلاقها، فإنه لا يمكن تمييزها عن بقية سطح الهاتف.ولفت الموقع إلى أن براءة الاختراع التي تريد "سامسونغ" إثباتها، ربما تتضمن تصميم شاشة خلفية يمكنها عرض بيانات معينة حتى عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام.وأوضح الموقع أن الشاشة ستكون في الجزء السفلي من خلفية الهاتف إضافة إلى تصميم مكان للكاميرات.ورغم تقديم براءة الاختراع منذ أشهر، إلا أنها ربما لا ترى النور، رغم أن "سامسونغ" أصبحت من الشركات الرائدة في مجال الهواتف القابلة للطي.

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