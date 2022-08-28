https://sputnikarabic.ae/20220828/سلطات-إنرغودار-القوات-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-محطة-زابوروجيه-النووية-1066943326.html
سلطات إنرغودار: القوات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق أراضي محطة زابوروجيه النووية
سلطات إنرغودار: القوات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق أراضي محطة زابوروجيه النووية
أسقطت القوات المسلحة الروسية طائرة دون طيار أوكرانية فوق أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكان هدف المسيرة هو منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:20+0000
2022-08-28T17:20+0000
2022-08-28T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مسيرة
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وذكر ممثل للخدمة الصحفية التابعة لإدارة مدينة إنرغودار، في بيان: "أسقط جنود القوات المسلحة الروسية طائرة دون طيار من طراز "كاميكازي" للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما كان هدفها المحدد تخزين الوقود النووي المستهلك، كما يتضح من مسار رحلة الذخيرة المتجولة".وأوضح أن الطائرة المسيرة تحطمت على سطح مبنى خاص بمحطة الطاقة النووية. وبحسب المعطيات الأولية، لم تقع أضرار بالبنية التحتية ولا إصابات.وأضاف أن قوات الأمن الأوكرانية استخدمت ألغاما مضيئة لإحداث دخان لاستخدام الطائرات دون طيار، قائلا: "بعد استفزاز فاشل باستخدام طائرة دون طيار، استخدمت التشكيلات القومية للقوات المسلحة الأوكرانية ألغاما مضيئة لخلق خطر حريق في المنطقة القريبة من محطة زابوروجيه النووية".وأوضح أنه تم إطلاق خمسة ألغام مضيئة على الأراضي الساحلية لمحطة الطاقة النووية، غرق معظمها في المياه.وأضاف المتحدث باسم الإدارة أن "هدف المسلحين هو حطب يابس على المنطقة الساحلية المجاورة للمحطة. تم إجراء الحسابات لوقوع خطر نشوب حريق وزيادة الدخان لاحتمال حدوث مزيد من الاستفزازات باستخدام طائرات كاميكازي دون طيار".
https://sputnikarabic.ae/20220808/الخارجية-الروسية-بضرب-محطة-زاباروجيه-للطاقة-النووية-تأخذ-كييف-أوروبا-بأكملها-كرهينة-1066164655.html
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روسيا, مسيرة
سلطات إنرغودار: القوات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق أراضي محطة زابوروجيه النووية
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أسقطت القوات المسلحة الروسية طائرة دون طيار أوكرانية فوق أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكان هدف المسيرة هو منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
وذكر ممثل للخدمة الصحفية التابعة لإدارة مدينة إنرغودار، في بيان: "أسقط جنود القوات المسلحة الروسية طائرة دون طيار من طراز "كاميكازي" للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما كان هدفها المحدد تخزين الوقود النووي المستهلك، كما يتضح من مسار رحلة الذخيرة المتجولة".
وأوضح أن الطائرة المسيرة تحطمت على سطح مبنى خاص بمحطة الطاقة النووية. وبحسب المعطيات الأولية، لم تقع أضرار بالبنية التحتية ولا إصابات.
وأضاف أن قوات الأمن الأوكرانية استخدمت ألغاما مضيئة لإحداث دخان لاستخدام الطائرات دون طيار، قائلا: "بعد استفزاز فاشل باستخدام طائرة دون طيار، استخدمت التشكيلات القومية للقوات المسلحة الأوكرانية ألغاما مضيئة لخلق خطر حريق في المنطقة القريبة من محطة زابوروجيه النووية".
وأوضح أنه تم إطلاق خمسة ألغام مضيئة على الأراضي الساحلية لمحطة الطاقة النووية، غرق معظمها في المياه.
وأضاف المتحدث باسم الإدارة أن "هدف المسلحين هو حطب يابس على المنطقة الساحلية المجاورة للمحطة. تم إجراء الحسابات لوقوع خطر نشوب حريق وزيادة الدخان لاحتمال حدوث مزيد من الاستفزازات باستخدام طائرات كاميكازي دون طيار".