https://sputnikarabic.ae/20220828/صالح-والكاظمي-يؤكدان-أهمية-الحوار-الجاد-والفاعل-للوصول-إلى-مخرج-للأزمة-السياسية-في-العراق-1066932604.html

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية في العراق

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية في العراق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية في البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T14:26+0000

2022-08-28T14:26+0000

2022-08-28T14:26+0000

أخبار العراق اليوم

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وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينة أنه "تم التطرق، للعديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلد، وخصوصا الأزمة السياسية وتداعياتها".وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".وأكد الجانبين أيضا على "ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد".ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".ويسعى التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فيما أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

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أخبار العراق اليوم