https://sputnikarabic.ae/20220828/صحيفة-بريطانيا-قد-لا-تجد-أموالا-كافية-لدعم-الجيش-الأوكراني-بنهاية-العام-1066933696.html
صحيفة: بريطانيا قد لا تجد أموالا كافية لدعم الجيش الأوكراني بنهاية العام
صحيفة: بريطانيا قد لا تجد أموالا كافية لدعم الجيش الأوكراني بنهاية العام
ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، أن الدعم المالي المقدم من المملكة المتحدة للجيش الأوكراني سينخفض بحلول نهاية العام. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:52+0000
2022-08-28T14:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وفقا للمصدر فإن المملكة المتحدة تنفد من الأسلحة والمساهمة المالية لأوكرانيا، ما يعني أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد سيواجه مسألة ما إذا كان سيقدم مليارات الجنيهات الإسترلينية من الدعم الإضافي في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط.وذكرت الصحيفة أن مواطني المملكة المتحدة بدؤوا يدركون حجم التضحيات التي يتعين عليهم تقديمها من أجل كييف وخوفا من ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.في أبريل/ نيسان، أعربت روسيا عن احتجاجها لدول حلف "الناتو" على إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف على أن جميع الشحنات التي تحتوي على أسلحة لأوكرانيا يمكن أن تصبح هدفا لروسيا.في حين قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تزويد كييف بالأسلحة الغربية لا يساهم في حل النزاع الأوكراني ولن يكون له سوى عواقب سلبية.
https://sputnikarabic.ae/20220824/البنتاغون-تسليم-المساعدات-العسكرية-الجديدة-لأوكرانيا-سيبدأ-في-الأشهر-المقبلة-ويستمر-سنوات-1066819127.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
صحيفة: بريطانيا قد لا تجد أموالا كافية لدعم الجيش الأوكراني بنهاية العام
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ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، أن الدعم المالي المقدم من المملكة المتحدة للجيش الأوكراني سينخفض بحلول نهاية العام.
موسكو - سبوتنيك
. وفقا للمصدر فإن المملكة المتحدة تنفد من الأسلحة والمساهمة المالية لأوكرانيا، ما يعني أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد سيواجه مسألة ما إذا كان سيقدم مليارات الجنيهات الإسترلينية من الدعم الإضافي في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط.
وذكرت الصحيفة أن مواطني المملكة المتحدة بدؤوا يدركون حجم التضحيات التي يتعين عليهم تقديمها من أجل كييف
وخوفا من ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.
في أبريل/ نيسان، أعربت روسيا عن احتجاجها لدول حلف "الناتو" على إمداد أوكرانيا بالأسلحة
، وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف على أن جميع الشحنات التي تحتوي على أسلحة لأوكرانيا يمكن أن تصبح هدفا لروسيا.
في حين قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تزويد كييف بالأسلحة الغربية لا يساهم في حل النزاع الأوكراني ولن يكون له سوى عواقب سلبية.