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https://sputnikarabic.ae/20220828/صحيفة-رونالدو-غاضب-بعد-تخفيض-راتبه-ومدرب-مانشستر-يونايتد-يتراجع-عن-قراره-ويطالب-برحيله-1066943454.html
صحيفة: رونالدو غاضب بعد تخفيض راتبه ومدرب مانشستر يونايتد يتراجع عن قراره ويطالب برحيله
صحيفة: رونالدو غاضب بعد تخفيض راتبه ومدرب مانشستر يونايتد يتراجع عن قراره ويطالب برحيله
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن "كريستيانو رونالدو أعرب عن إحباطه من الاضطرار إلى خفض راتبه بنسبة 25% بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى النسخة... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:21+0000
2022-08-28T17:21+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "رونالدو أبدى غضبه بسبب الاضطرار إلى خفض راتبه الذي كتب في عقده، رغم تسجيله 18 هدفا في الدوري الموسم الماضي"، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أوضح أنه يريد مغادرة النادي بحثا عن فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.وأشارت الصحيفة، إلى أن "رونالدو يعتقد أنه قدم أداء جيدا، وأنه لا ينبغي أن يعاقب بتخفيض راتبه بسبب إخفاقات مانشستر يونايتد، على الرغم مما ينص عليه عقده".وذكرت "ديلي ميل"، أن تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، قال في وقت سابق، إن "رونالدو جزء من خططه، لكن النادي كان مرتبطا بمفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية".وأشارت إلى أن هاغ غير رأيه بعد هزيمة الفريق أمام برينتفورد برباعية نظيفة، وبعدها عمل على وضعه في دكة الاحتياط، والآن بات يرغب في مغادرة رونالدو، وهي ذات رغبة إدارة النادي، التي على استعداد لتحمل العواقب التجارية لرحيله.وكان رونالدو يحاول الانتقال إلى فريق آخر للمنافسة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، خاصة عندما لم ينجح الشياطين الحمر في التأهل للمسابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/مدرب-مانشستر-يونايتد-يتمسك-ببقاء-رونالدو-ضمن-صفوف-الفريق-1066936347.html
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أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار الدوري الإنجليزي

صحيفة: رونالدو غاضب بعد تخفيض راتبه ومدرب مانشستر يونايتد يتراجع عن قراره ويطالب برحيله

17:21 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن "كريستيانو رونالدو أعرب عن إحباطه من الاضطرار إلى خفض راتبه بنسبة 25% بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا".
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "رونالدو أبدى غضبه بسبب الاضطرار إلى خفض راتبه الذي كتب في عقده، رغم تسجيله 18 هدفا في الدوري الموسم الماضي"، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أوضح أنه يريد مغادرة النادي بحثا عن فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
مدرب مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء رونالدو ضمن صفوف الفريق
15:45 GMT
وأشارت الصحيفة، إلى أن "رونالدو يعتقد أنه قدم أداء جيدا، وأنه لا ينبغي أن يعاقب بتخفيض راتبه بسبب إخفاقات مانشستر يونايتد، على الرغم مما ينص عليه عقده".
وذكرت "ديلي ميل"، أن تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، قال في وقت سابق، إن "رونالدو جزء من خططه، لكن النادي كان مرتبطا بمفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية".
وأشارت إلى أن هاغ غير رأيه بعد هزيمة الفريق أمام برينتفورد برباعية نظيفة، وبعدها عمل على وضعه في دكة الاحتياط، والآن بات يرغب في مغادرة رونالدو، وهي ذات رغبة إدارة النادي، التي على استعداد لتحمل العواقب التجارية لرحيله.
وكان رونالدو يحاول الانتقال إلى فريق آخر للمنافسة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، خاصة عندما لم ينجح الشياطين الحمر في التأهل للمسابقة.
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