https://sputnikarabic.ae/20220828/عمار-الحكيم-يرهن-الموافقة-على-الانتخابات-المبكرة-في-العراق-بـقانون-جديد-وحكومة-وطنية-1066947157.html

عمار الحكيم يرهن الموافقة على الانتخابات المبكرة في العراق بـ"قانون جديد" و"حكومة وطنية"

عمار الحكيم يرهن الموافقة على الانتخابات المبكرة في العراق بـ"قانون جديد" و"حكومة وطنية"

رأى زعيم تيار "الحكمة" في العراق عمار الحكيم، مساء اليوم الأحد، أن "الانتخابات المبكرة بحاجة إلى تشريع قانون جديد وتشكيل حكومة وطنية لتتمكن من تقديم الخدمات... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T19:44+0000

2022-08-28T19:44+0000

2022-08-28T19:44+0000

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/31/1043273177_0:91:2868:1704_1920x0_80_0_0_16a6978ef30ae3d569f2685645e23dbf.jpg

وذكر الحكيم، في بيان له، أن "تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الأزمة الحالية والإلتزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة، كانت أبرز الملفات التي بحثناها خلال استقبالنا رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد"، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية.وأوضح أنهما "جددا الموقف الداعي إلى الإصلاح والتغيير وفق السياقات القانونية المعتمدة في النظام السياسي العراقي"، مضيفا: "جددنا أيضا دعوتنا للجميع بالعمل الحثيث على إنهاء الأزمة السياسية الحالية، وقلنا إن الخلافات وتعدد اﻵراء أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي لكن من غير الطبيعي أن لا نجد حلا لها"، حسب وكالة "بغداد" العراقية.وشدد الحكيم وشاسوار، على "أهمية الدستور والقانون كمرجعية لأي خلاف"، وبيّنا أهمية استعادة مجلس النواب لدوره في الحياة السياسية.ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".ويسعى التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فيما أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-الاتحاد-الوطني-الكردستاني-يتفق-على-سحب-ترشيح-برهم-صالح-من-الرئاسة-العراقية-وتهيئة-مرشح-بديل-1066938470.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم