عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/عملة-بتكوين-تواصل-خسائرها-وتفقد-60-من-قيمتها-1066923714.html
عملة "بتكوين" تواصل خسائرها وتفقد 60% من قيمتها
عملة "بتكوين" تواصل خسائرها وتفقد 60% من قيمتها
واصلت عملة "بتكوين" الرقمية خسائرها التي أدت إلى هبوطها بنحو 60 في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، متراجعة إلى ما دون 20 ألف دولار. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T10:29+0000
2022-08-28T10:29+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049760565_4:0:1497:840_1920x0_80_0_0_3782c5c802942550c3f8c40249791f94.jpg
ووفقا لـ"رويترز"، نزلت "بتكوين"، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5% إلى 19946 دولاراً، أمس السبت، بانخفاض 298 دولاراً عن إغلاقها السابق.وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 في المائة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولاراً، الذي سجلته في 28 مارس/آذار الماضي.في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76% إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.يأتي انخفاض "بتكوين" بعد أداء ضعيف للعملة الجمعة الماضية، إذ نزلت مع تراجع بورصة وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3 في المائة.
https://sputnikarabic.ae/20220127/خبراء-يكشفون-عن-حصانة-إختراق-البتكوين-ومدى-ضعف-الأجهزة-الحاسوبية-أمامها-1057222254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049760565_190:0:1310:840_1920x0_80_0_0_c6ca12da98af213aee055343668eaadf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

عملة "بتكوين" تواصل خسائرها وتفقد 60% من قيمتها

10:29 GMT 28.08.2022
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© shutterstock
تابعنا عبرTelegram
واصلت عملة "بتكوين" الرقمية خسائرها التي أدت إلى هبوطها بنحو 60 في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، متراجعة إلى ما دون 20 ألف دولار.
ووفقا لـ"رويترز"، نزلت "بتكوين"، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5% إلى 19946 دولاراً، أمس السبت، بانخفاض 298 دولاراً عن إغلاقها السابق.
وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 في المائة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولاراً، الذي سجلته في 28 مارس/آذار الماضي.
أجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
خبراء يكشفون عن حصانة اختراق "بتكوين" ومدى ضعف الأجهزة الحاسوبية أمامها
27 يناير, 07:28 GMT
في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76% إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.
يأتي انخفاض "بتكوين" بعد أداء ضعيف للعملة الجمعة الماضية، إذ نزلت مع تراجع بورصة وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3 في المائة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала