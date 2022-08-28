https://sputnikarabic.ae/20220828/عملة-بتكوين-تواصل-خسائرها-وتفقد-60-من-قيمتها-1066923714.html
عملة "بتكوين" تواصل خسائرها وتفقد 60% من قيمتها
عملة "بتكوين" تواصل خسائرها وتفقد 60% من قيمتها
واصلت عملة "بتكوين" الرقمية خسائرها التي أدت إلى هبوطها بنحو 60 في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، متراجعة إلى ما دون 20 ألف دولار. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T10:29+0000
2022-08-28T10:29+0000
2022-08-28T10:29+0000
اقتصاد
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ووفقا لـ"رويترز"، نزلت "بتكوين"، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5% إلى 19946 دولاراً، أمس السبت، بانخفاض 298 دولاراً عن إغلاقها السابق.وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 في المائة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولاراً، الذي سجلته في 28 مارس/آذار الماضي.في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76% إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.يأتي انخفاض "بتكوين" بعد أداء ضعيف للعملة الجمعة الماضية، إذ نزلت مع تراجع بورصة وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3 في المائة.
https://sputnikarabic.ae/20220127/خبراء-يكشفون-عن-حصانة-إختراق-البتكوين-ومدى-ضعف-الأجهزة-الحاسوبية-أمامها-1057222254.html
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اقتصاد
عملة "بتكوين" تواصل خسائرها وتفقد 60% من قيمتها
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واصلت عملة "بتكوين" الرقمية خسائرها التي أدت إلى هبوطها بنحو 60 في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، متراجعة إلى ما دون 20 ألف دولار.
ووفقا لـ"رويترز"، نزلت
"بتكوين"، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5% إلى 19946 دولاراً، أمس السبت، بانخفاض 298 دولاراً عن إغلاقها السابق.
وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 في المائة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولاراً، الذي سجلته في 28 مارس/آذار الماضي.
في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76% إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.
يأتي انخفاض "بتكوين" بعد أداء ضعيف للعملة الجمعة الماضية، إذ نزلت مع تراجع بورصة وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3 في المائة.