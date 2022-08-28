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عودة الكهرباء في مقاطعة سيتشوان الصينية مع انخفاض درجات الحرارة
عودة الكهرباء في مقاطعة سيتشوان الصينية مع انخفاض درجات الحرارة
تم استعادة إمدادات الكهرباء للمستخدمين الصناعيين والتجاريين، اليوم الأحد، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين بالكامل حيث بدأت موجة ارتفاع الحرارة غير الطبيعية... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:28+0000
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سبوتنيك. وذكر التقرير أن أزمة الكهرباء الناجمة عن الجفاف الشديد فى المقاطعة بدأت بالتراجع مع انخفاض درجة حرارة الهواء.وأضاف التلفزيون الصيني أن الأنوار في المحلات التجارية في مدن المقاطعة أضاءت من جديد ولا توجد قيود على استخدام المكيفات.في الأسبوع الماضي، قيدت سلطات مقاطعة سيتشوان استهلاك الكهرباء وسط موجة حر غير طبيعية، حيث صدرت أوامر للمؤسسات الصناعية في معظم مدن المقاطعة بوقف الإنتاج من أجل توفير الكهرباء للسكان.وفي بعض مدن المقاطعة، طبقت السلطات قطع التيار الكهربائي في المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التعليمية، كما أوقفت الأنشطة التجارية والفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى ليلا، وأغلقت النوافير واللافتات الإعلانية.يذكر أنه في 17 أغسطس/ آب الجاري، قالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن موجة الحر حطمت الرقم القياسي التاريخي منذ بداية عمليات رصد الأرصاد الجوية المنتظمة في البلاد في عام 1961.
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أخبار العالم الآن, الصين
أخبار العالم الآن, الصين

عودة الكهرباء في مقاطعة سيتشوان الصينية مع انخفاض درجات الحرارة

17:28 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaيتجول فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) خلال الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
يتجول فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة ساي يونغ هونغ (Sai Yong Hong) خلال الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
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تم استعادة إمدادات الكهرباء للمستخدمين الصناعيين والتجاريين، اليوم الأحد، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين بالكامل حيث بدأت موجة ارتفاع الحرارة غير الطبيعية في الانحسار، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
سبوتنيك. وذكر التقرير أن أزمة الكهرباء الناجمة عن الجفاف الشديد فى المقاطعة بدأت بالتراجع مع انخفاض درجة حرارة الهواء.
وأضاف التلفزيون الصيني أن الأنوار في المحلات التجارية في مدن المقاطعة أضاءت من جديد ولا توجد قيود على استخدام المكيفات.
في الأسبوع الماضي، قيدت سلطات مقاطعة سيتشوان استهلاك الكهرباء وسط موجة حر غير طبيعية، حيث صدرت أوامر للمؤسسات الصناعية في معظم مدن المقاطعة بوقف الإنتاج من أجل توفير الكهرباء للسكان.
وفي بعض مدن المقاطعة، طبقت السلطات قطع التيار الكهربائي في المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التعليمية، كما أوقفت الأنشطة التجارية والفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى ليلا، وأغلقت النوافير واللافتات الإعلانية.
يذكر أنه في 17 أغسطس/ آب الجاري، قالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن موجة الحر حطمت الرقم القياسي التاريخي منذ بداية عمليات رصد الأرصاد الجوية المنتظمة في البلاد في عام 1961.
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