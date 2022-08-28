https://sputnikarabic.ae/20220828/عودة-الكهرباء-في-مقاطعة-سيتشوان-الصينية-مع-انخفاض-درجات-الحرارة-1066943690.html
عودة الكهرباء في مقاطعة سيتشوان الصينية مع انخفاض درجات الحرارة
عودة الكهرباء في مقاطعة سيتشوان الصينية مع انخفاض درجات الحرارة
تم استعادة إمدادات الكهرباء للمستخدمين الصناعيين والتجاريين، اليوم الأحد، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين بالكامل حيث بدأت موجة ارتفاع الحرارة غير الطبيعية... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وذكر التقرير أن أزمة الكهرباء الناجمة عن الجفاف الشديد فى المقاطعة بدأت بالتراجع مع انخفاض درجة حرارة الهواء.وأضاف التلفزيون الصيني أن الأنوار في المحلات التجارية في مدن المقاطعة أضاءت من جديد ولا توجد قيود على استخدام المكيفات.في الأسبوع الماضي، قيدت سلطات مقاطعة سيتشوان استهلاك الكهرباء وسط موجة حر غير طبيعية، حيث صدرت أوامر للمؤسسات الصناعية في معظم مدن المقاطعة بوقف الإنتاج من أجل توفير الكهرباء للسكان.وفي بعض مدن المقاطعة، طبقت السلطات قطع التيار الكهربائي في المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التعليمية، كما أوقفت الأنشطة التجارية والفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى ليلا، وأغلقت النوافير واللافتات الإعلانية.يذكر أنه في 17 أغسطس/ آب الجاري، قالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن موجة الحر حطمت الرقم القياسي التاريخي منذ بداية عمليات رصد الأرصاد الجوية المنتظمة في البلاد في عام 1961.
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عودة الكهرباء في مقاطعة سيتشوان الصينية مع انخفاض درجات الحرارة
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تم استعادة إمدادات الكهرباء للمستخدمين الصناعيين والتجاريين، اليوم الأحد، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين بالكامل حيث بدأت موجة ارتفاع الحرارة غير الطبيعية في الانحسار، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
سبوتنيك
. وذكر التقرير أن أزمة الكهرباء الناجمة عن الجفاف الشديد فى المقاطعة بدأت بالتراجع مع انخفاض درجة حرارة الهواء.
وأضاف التلفزيون الصيني أن الأنوار في المحلات التجارية في مدن المقاطعة أضاءت من جديد ولا توجد قيود على استخدام المكيفات.
في الأسبوع الماضي، قيدت سلطات مقاطعة سيتشوان استهلاك الكهرباء وسط موجة حر غير طبيعية، حيث صدرت أوامر للمؤسسات الصناعية في معظم مدن المقاطعة بوقف الإنتاج من أجل توفير الكهرباء للسكان.
وفي بعض مدن المقاطعة، طبقت السلطات قطع التيار الكهربائي في المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التعليمية، كما أوقفت الأنشطة التجارية والفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى ليلا، وأغلقت النوافير واللافتات الإعلانية.
يذكر أنه في 17 أغسطس/ آب الجاري، قالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن موجة الحر حطمت الرقم القياسي التاريخي منذ بداية عمليات رصد الأرصاد الجوية المنتظمة في البلاد في عام 1961.