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https://sputnikarabic.ae/20220828/غوتيريش-يعرب-عن-خيبة-أمله-إزاء-عدم-توصل-مؤتمر-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-إلى-توافق-الآراء-1066917957.html
غوتيريش يعرب عن خيبة أمله إزاء عدم توصل مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية إلى توافق الآراء
غوتيريش يعرب عن خيبة أمله إزاء عدم توصل مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية إلى توافق الآراء
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، عن "خيبة أمله" إزاء عدم صدور وثيقة ختامية للمؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T01:49+0000
2022-08-28T01:49+0000
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك ، أن "الأمين العام يعرب عن خيبة أمله إزاء عدم تمكن المؤتمر الـ10 بين الأطراف بمعاهدة عدم انتشار ​الأسلحة من التوصل إلى توافق في الآراء".وبحسب البيان، ناشد الأمين العام جميع الدول إلى استخدام كافة سبل الحوار والدبلوماسية والتفاوض بهدف تخفيف التوترات وتقليل المخاطر النووية والقضاء على التهديد النووي بشكل نهائي".وانعقد المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الفترة من 1 إلى 26 أغسطس 2022 .يشار إلى أن هذا هو المؤتمر الثاني على التوالي الذي يعقد لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، وتفشل الدول الأعضاء في التوصل إلى وثيقة ختامية بشأنه.ومنذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1970، تعقد الدول الموقّعة على المعاهدة مؤتمرا كل 5 سنوات لمراجعة تطبيقها.وتهدف المعاهدة إلى تعزيز التعاون بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بهدف نزع السلاح النووي من أرجاء العالم.
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

غوتيريش يعرب عن خيبة أمله إزاء عدم توصل مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية إلى توافق الآراء

01:49 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، عن "خيبة أمله" إزاء عدم صدور وثيقة ختامية للمؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك ، أن "الأمين العام يعرب عن خيبة أمله إزاء عدم تمكن المؤتمر الـ10 بين الأطراف بمعاهدة عدم انتشار ​الأسلحة من التوصل إلى توافق في الآراء".
وأوضح في بيان، أن "الأمين العام يأسف لعدم تمكن (المؤتمر) من مواجهة التحديات الملحة التي تهدد أمننا الجماعي".
وبحسب البيان، ناشد الأمين العام جميع الدول إلى استخدام كافة سبل الحوار والدبلوماسية والتفاوض بهدف تخفيف التوترات وتقليل المخاطر النووية والقضاء على التهديد النووي بشكل نهائي".
وانعقد المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الفترة من 1 إلى 26 أغسطس 2022 .
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يشار إلى أن هذا هو المؤتمر الثاني على التوالي الذي يعقد لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، وتفشل الدول الأعضاء في التوصل إلى وثيقة ختامية بشأنه.
ومنذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1970، تعقد الدول الموقّعة على المعاهدة مؤتمرا كل 5 سنوات لمراجعة تطبيقها.
وتهدف المعاهدة إلى تعزيز التعاون بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بهدف نزع السلاح النووي من أرجاء العالم.
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