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https://sputnikarabic.ae/20220828/فرنسا-تدعو-الأطراف-الليبية-المتصارعة-لاحترام-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1066929469.html
فرنسا تدعو الأطراف الليبية المتصارعة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار
فرنسا تدعو الأطراف الليبية المتصارعة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار
دانت فرنسا الاشتباكات التي وقعت في طرابلس بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، التي أسفرت عن... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T13:01+0000
2022-08-28T13:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا، في بيان اليوم الأحد، إن باريس "تدين تلك الاشتباكات التي خلفت العديد من القتلى وأسفرت عن خسائر مادية خاصة في البنى التحتية الصحية.وتابع البيان "نحن (أي فرنسا) نشجع جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء والالتزام بإجراء حوار من أجل تخفيف التوترات والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا".واندلعت الليلة قبل الماضية اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في آذار/مارس الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وقالت مصادر عسكرية لوكالة سبوتنيك إن "الأمور عادت تحت سيطرة قوات الدبيبة، وهناك انسحاب تام لقوات باشاغا باتجاه مصراته بعد أن تعرضت لكمين محكم من قوات الدبيبة".وأضافت المصادر أن "قوات الردع (التابعة لحكومة الدبيبة) داخل طرابلس سيطرت على مقرات قوات النواصي (الموالية لحكومة باشاغا) بالكامل".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا

فرنسا تدعو الأطراف الليبية المتصارعة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار

13:01 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAأحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022
أحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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دانت فرنسا الاشتباكات التي وقعت في طرابلس بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، وطالبت الأطراف المتحاربة "باحترام اتفاق وقف إطلاق النار" الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا، في بيان اليوم الأحد، إن باريس "تدين تلك الاشتباكات التي خلفت العديد من القتلى وأسفرت عن خسائر مادية خاصة في البنى التحتية الصحية.
وأضافت: "فرنسا، مع الأمم المتحدة، تناشد جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، مذكرة إياها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين".
وتابع البيان "نحن (أي فرنسا) نشجع جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء والالتزام بإجراء حوار من أجل تخفيف التوترات والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا".
وأضاف "لا تزال فرنسا ملتزمة بشكل تام من أجل التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق للصراع الليبي الذي يتطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وذات مصداقية".
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12:52 GMT
واندلعت الليلة قبل الماضية اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في آذار/مارس الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة سبوتنيك إن "الأمور عادت تحت سيطرة قوات الدبيبة، وهناك انسحاب تام لقوات باشاغا باتجاه مصراته بعد أن تعرضت لكمين محكم من قوات الدبيبة".
وأضافت المصادر أن "قوات الردع (التابعة لحكومة الدبيبة) داخل طرابلس سيطرت على مقرات قوات النواصي (الموالية لحكومة باشاغا) بالكامل".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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