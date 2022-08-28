في أقل من 15 ثانية... هدم ناطحتي سحاب في الهند بـ 4 طن من المتفجرات... فيديو
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAINتفجير ناطحات سحاب في الهند
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN
هدمت السلطات الهندية، اليوم الأحد، ناطحتي سحاب، من 40 طابقا في منطقة سكنية في ضواحي نيودلهي، بسبب "انتهاك قواعد البناء".
ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤولين محليين قولهم، إن خطط هدم البناءين، اللذين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار، تضمنت أن تستغرق العملية ما بين 12 و15 ثانية، عبر 3700 كيلوغرام من المتفجرات.
وأضاف المسؤولون أن ناطحتي السحاب أصبحتا أكبر مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في الهند.
#SupertechTwinTowers in #Noida were demolished on Sunday, ending a nine-year-long legal battle. The nearly 100-metre-high structures – taller than Delhi’s iconic Qutub Minar (73 metres) – were brought to the ground in seconds.— The Indian Express (@IndianExpress) August 28, 2022
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واضطرت السلطات إلى إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المجاورة في وقت مبكر من الأحد، على أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد 5 ساعات من اكتمال الهدم.
وأعلنت السلطات "حظر طيران" في منطقة الانفجارات، وتم نشر أكثر من 400 فرد أمن في مكان الهدم، حيث يضم المبنيان أكثر من 900 وحدة سكنية.
وحرص السكان القريبين من الموقع على فصل الأجهزة الإلكترونية وإزالة اللوحات، فضلاً عن وضع ستائر لمنع دخول الغبار لمنازلهم.
#NoidaTowerDemolition | The biggest residential demolition in the country took place in #Noida at 2.30 pm as #Apex and #Ceyane towers were brought down with more than 3,700 kg of explosives.— Moneycontrol (@moneycontrolcom) August 28, 2022
Watch 👇https://t.co/hIJwDRtSNh#NoidaTwinTowers #SupertechTwinTowers #Supertech pic.twitter.com/0dU4WAB3KH
ويشعر السكان بالقلق من التلوث الناجم عن الهدم الذي سينتج عنه 80 ألف طن من الحطام، كما يخشون إلحاق الضرر بممتلكاتهم من قوة الانفجارات أو تلوث الهواء من الغبار.
يشار إلى أن هدم المباني الكبيرة في الهند أمر نادر، وذلك على الرغم من تفشي البناء غير القانوني في المدن الهندية.
ولكن المحكمة العليا الهندية أمرت بهدم البرجين الواقعين بمنطقة نويدا بعد معركة قانونية طويلة انتهت بالتحقق من انتهاك العديد من أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق.