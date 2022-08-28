https://sputnikarabic.ae/20220828/في-أقل-من-15-ثانية-هدم-ناطحتي-سحاب-في-الهند-بـ-4-طن-من-المتفجرات-فيديو-1066925505.html

في أقل من 15 ثانية... هدم ناطحتي سحاب في الهند بـ 4 طن من المتفجرات... فيديو

في أقل من 15 ثانية... هدم ناطحتي سحاب في الهند بـ 4 طن من المتفجرات... فيديو

هدمت السلطات الهندية، اليوم الأحد، ناطحتي سحاب، من 40 طابقا في منطقة سكنية في ضواحي نيودلهي، بسبب "انتهاك قواعد البناء". 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T11:18+0000

2022-08-28T11:18+0000

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أخبار الهند اليوم

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ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤولين محليين قولهم، إن خطط هدم البناءين، اللذين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار، تضمنت أن تستغرق العملية ما بين 12 و15 ثانية، عبر 3700 كيلوغرام من المتفجرات.وأضاف المسؤولون أن ناطحتي السحاب أصبحتا أكبر مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في الهند.واضطرت السلطات إلى إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المجاورة في وقت مبكر من الأحد، على أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد 5 ساعات من اكتمال الهدم.وأعلنت السلطات "حظر طيران" في منطقة الانفجارات، وتم نشر أكثر من 400 فرد أمن في مكان الهدم، حيث يضم المبنيان أكثر من 900 وحدة سكنية.وحرص السكان القريبين من الموقع على فصل الأجهزة الإلكترونية وإزالة اللوحات، فضلاً عن وضع ستائر لمنع دخول الغبار لمنازلهم.ويشعر السكان بالقلق من التلوث الناجم عن الهدم الذي سينتج عنه 80 ألف طن من الحطام، كما يخشون إلحاق الضرر بممتلكاتهم من قوة الانفجارات أو تلوث الهواء من الغبار.يشار إلى أن هدم المباني الكبيرة في الهند أمر نادر، وذلك على الرغم من تفشي البناء غير القانوني في المدن الهندية.ولكن المحكمة العليا الهندية أمرت بهدم البرجين الواقعين بمنطقة نويدا بعد معركة قانونية طويلة انتهت بالتحقق من انتهاك العديد من أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق.

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