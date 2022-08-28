https://sputnikarabic.ae/20220828/قنلبة-وطائرة-مسيرة-ومنظومتي-دفاع-الجيش-الإيراني-يزيح-الستار-عن-أسلحة-حديثة-1066936443.html
"قنلبة وطائرة مسيرة ومنظومتي دفاع"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن أسلحة حديثة
"قنلبة وطائرة مسيرة ومنظومتي دفاع"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن أسلحة حديثة
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، "إزاحة الستار عن 4 منجزات محلية جديدة"، وذلك خلال "معرض أسبوع الصناعات الدفاعية" المقام في طهران، ما يضع البلاد في... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:38+0000
2022-08-28T15:38+0000
2022-08-28T15:38+0000
أخبار إيران
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "المنجزات الدفاعية التي كشفت عنها وزارة الدفاع في هذا المعرض، هي "قنلبة ياسين 400"، مشيرة إلى أنها من نوع القنابل المجنحة التي تزن 925 كغ ومزودة بمنظومة تحكم نقطية، وأن من أهم مميزاتها قوة التفجير الشديدة نظرا للحجم الكبير من المتفجرات المخزونة فيها.وأضافت الوكالة أن النوع الثاني هي "طائرة "أبابيل كروز" المسيرة، التي تستطيع الإقلاع من أنواع المنصات ومزودة بجهاز رصد وتحديد الأهداف وإسال صور مباشرة عنها، مضافا إلى التصويب على الأهداف المحددة وتدميرها".وتابعت أن الإنجاز الثالت هي "منظومة الشهيد الحاج سليماني للدفاع الجوي بمدى ارتفاع قصير، والتي تستخدم لأغراض الدفاع عن المناطق البحرية باستخدام ثنائي لصاروخ "أذرخش" ورشاش "غاتلينغ" سداسي الابعاد للتصويب على اهداف منخفضة الارتفاع".وختمت الوكالة الإيرانية تقريرها بأن الإنجاز الرابع الذي كشفت عنه وزاة الدفاع هي "منظومة سلاح الليزر "ظهير"، وهي مزودة بجهاز الرصد المرئي للتشويش على أداء مجسات التصوير المزروعة داخل الأهداف الطائرة كالمسيرات وصواريخ كروز وسائر الأجسام الطائرة الصغيرة، والتصويب عليها باستخدام الليزر".
https://sputnikarabic.ae/20220729/السلاح-الذي-يقلق-الجميع-كيف-أصبحت-إيران-من-أباطرة-صناع-المسيرات-ومصدريها-1065731401.html
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أخبار إيران
"قنلبة وطائرة مسيرة ومنظومتي دفاع"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن أسلحة حديثة
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أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، "إزاحة الستار عن 4 منجزات محلية جديدة"، وذلك خلال "معرض أسبوع الصناعات الدفاعية" المقام في طهران، ما يضع البلاد في قمة التطوير التقني في العالم.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "المنجزات الدفاعية التي كشفت عنها وزارة الدفاع في هذا المعرض، هي "قنلبة ياسين 400"، مشيرة إلى أنها من نوع القنابل المجنحة التي تزن 925 كغ ومزودة بمنظومة تحكم نقطية، وأن من أهم مميزاتها قوة التفجير الشديدة نظرا للحجم الكبير من المتفجرات المخزونة فيها.
وأضافت الوكالة أن النوع الثاني هي "طائرة "أبابيل كروز" المسيرة، التي تستطيع الإقلاع من أنواع المنصات ومزودة بجهاز رصد وتحديد الأهداف وإسال صور مباشرة عنها، مضافا إلى التصويب على الأهداف المحددة وتدميرها".
وتابعت أن الإنجاز الثالت هي "منظومة الشهيد الحاج سليماني للدفاع الجوي بمدى ارتفاع قصير، والتي تستخدم لأغراض الدفاع عن المناطق البحرية باستخدام ثنائي لصاروخ "أذرخش" ورشاش "غاتلينغ" سداسي الابعاد للتصويب على اهداف منخفضة الارتفاع".
وختمت الوكالة الإيرانية تقريرها بأن الإنجاز الرابع الذي كشفت عنه وزاة الدفاع هي "منظومة سلاح الليزر "ظهير"، وهي مزودة بجهاز الرصد المرئي للتشويش على أداء مجسات التصوير المزروعة داخل الأهداف الطائرة كالمسيرات وصواريخ كروز وسائر الأجسام الطائرة الصغيرة، والتصويب عليها باستخدام الليزر".