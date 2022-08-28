https://sputnikarabic.ae/20220828/كوشنر-يشرح-لماذا-غضب-ترامب-من-محمود-عباس-وصرخ-به-هل-أنت-مجنون؟-1066950299.html

كوشنر يشرح لماذا غضب ترامب من محمود عباس وصرخ به "هل أنت مجنون؟"

كوشنر يشرح لماذا غضب ترامب من محمود عباس وصرخ به "هل أنت مجنون؟"

قال صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن ترامب كان غاضبا من رئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس أثناء لقاء جمهما في رام الله. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T21:22+0000

2022-08-28T21:22+0000

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وذكر كوشنر في مذكراته التي نشرها بعنوان "breaking History" للقاء جمع ترامب وعباس في إطار المفاوضات التي كان يجريها لحل الأزمة الفلسطينية، بحس ما نقلته "CNN بالعربية".وكتب كوشنر: "كان من المقرر أن يلتقي الرئيس مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في الضفة الغربية. جاء عباس إلى البيت الأبيض في مايو، وأبلغ الرئيس أنه مستعد للتفاوض، وأعرب عن ثقته في ترامب باعتباره الحَكَم في اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.. كنا منبهرين، لكننا ما زلنا ننتظر سماع المزيد. قبل مغادرتنا مباشرة، أطلع السفير الأمريكي في إسرائيل (وقتها ديفيد) فريدمان ترامب على مقطع فيديو مصور لعباس وهو يوجه تهديدات خطيرة تجاه الشعب الإسرائيلي.."وأضاف كوشنرا: "كانت رسالة فريدمان واضحة: كن حذرًا مع عباس - يقول لك إنه مع السلام باللغة الإنجليزية، لكن انظر بعناية إلى ما يقوله باللغة العربية، رأى (وزير الخارجية الأمريكي وقتها ريكس) تيلرسون ما كان يحدث بالفيديو وثار غضبه، مدعيا أنه غير أمين. رد فريدمان قائلاً: "هل تقول إنه لم يقل هذه الأشياء؟" كان على تيلرسون أن يعترف بأنها كانت كلمات عباس، لكنه كان غاضبًا لأنه كان يفقد السيطرة. كان من المهم للرئيس أن يرى كل جوانب القضية، خاصة أنه كان يسمع من العديد من رجال الأعمال المحترمين أن عباس كان رجلاً جادًا يريد بصدق صنع السلام".وأضاف كوشنر في مذكراته: "خلال الاجتماع الثنائي في رام الله، تلا عباس نفس نقاط الحوار التي استخدمها خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض. كان الأمر كما لو أن الاجتماع الأول لم يحدث أبدًا. فشل في إظهار أي تقدم بشأن القضايا التي ناقشها هو وترامب سابقًا. شعر ترامب بخيبة أمل من سلوك الزعيم الفلسطيني، واستشاط غضبًا ولم يحلل الكلمات: "أنت تدفع لمن يقتل إسرائيليين. هذه سياسة حكومية رسمية. عليك أن توقف هذا. يمكننا عقد صفقة في ثانيتين. لدي أفضل اللاعبين في ذلك. لكني أريد أن أرى بعض الإجراءات. أريد أن أرى ذلك بسرعة لا أعتقد أنك تريد عقد صفقة".."وتابع: "أصبح عباس دفاعيًا واشتكى من الأمن الإسرائيلي. أجاب ترامب: "انتظر: إسرائيل بارعة في الأمن، وأنت تقول إنك لن تأخذ منهم الأمن؟ هل أنت مجنون؟ بدون إسرائيل، يمكن لداعش أن يسيطر على أراضيك في حوالي عشرين دقيقة. نحن ننفق الكثير على الجيش. كل شخص في هذه المنطقة ينفق ثروة على الأمن. إذا كان بإمكاني الحصول على أمان عالي الجودة مجانًا لأمريكا وتوفير التكلفة، فسوف آخذ ذلك في ثانية".. بعد أن شاهدت عناد عباس، فهمت بشكل أفضل لماذا حاول 12 رئيسًا سابقًا وفشلوا في التوصل إلى اتفاق سلام".

https://sputnikarabic.ae/20200211/عباس-ملوحا-بخريطة-ترامب-دولة-فلسطين-تبدو-كقطعة-جبن-سويسري-مفتتة-بالفيديو-1044507769.html

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