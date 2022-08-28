https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-وقف-فوري-للعنف-في-طرابلس-1066918642.html

ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في طرابلس

ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في طرابلس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للعنف في العاصمة الليبية طرابلس، حاثا الأطراف الليبية على الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T04:03+0000

2022-08-28T04:03+0000

2022-08-28T04:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

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وقال غوتيريش، في بيان نشره اليوم المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إنه يتابع، بقلق بالغ، التقارير التي تفيد باندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس، مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، ودعا إلى عدم استخدام القوة لحل الخلافات بينها.ودعا الأطراف، كذلك إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.وأكد استعداد الأمم المتحدة لبذل المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد، بشكل متزايد، الاستقرار في ليبيا- الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 جريحا.

https://sputnikarabic.ae/20220827/قوات-دعم-الاستقرار-في-ليبيا-لدينا-معلومات-حول-خطة-لعناصر-مسلحة-لزعزعة-أمن-العاصمة-1066917588.html

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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة