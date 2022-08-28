https://sputnikarabic.ae/20220828/مئات-المهاجرين-يصلون-إلى-الشواطئ-الإيطالية--1066937587.html
مئات المهاجرين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية
مئات المهاجرين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية
سارعت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، إلى تخفيف ازدحام ملاجئ المهاجرين بعد أن وصلت عشرات القوارب التي تحمل إجمالي نحو ألف مهاجر إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:48+0000
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إيطاليا
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وأوضحت "أسوشيتد برس" إن ما يقرب من 50 قاربا وصلت فيما بين ليلة الجمعة ويوم السبت إلى جزيرة لامبيدوزا قبالة صقلية، وفقا لما ذكرته الإذاعة الحكومية ووسائل الإعلام الإيطالية الأخرى.ووصلت قوارب أخرى تحمل مهاجرين إلى جزيرة بانتيليريا، وهي جزيرة صغيرة أخرى يفضلها المصطافون.ونزل مئات المهاجرين إلى الشاطئ من أسطول سفن المهربين على تلك الجزر، حيث أطلق المهربون العديد من القوارب التي كانت تقل ثمانية ركاب، فيما حملت قوارب أخرى على متنها نحو 100 راكب، كثير منهم من تونس.في السياق ذاته، وصلت قوارب أخرى إلى شواطئ البر الرئيسي الإيطالي يوم السبت، إما دون مساعدة أو بمساعدة سفن خفر السواحل الإيطالية.من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" إن 92 مهاجرا، معظمهم من أفغانستان، وصلوا إلى بوليا جنوب شرق إيطاليا مطلة على البحر الأدرياتيكي على متن مركب شراعي يوم السبت.وأبحر مهاجرون آخرون إلى كالابريا، بينما وصلت قوارب أخرى إلى صقلية وسردينيا، أكبر جزيرتين في إيطاليا، في اليومين الماضيين، وقالت "آنسا" إن الشرطة شبه العسكرية في سردينيا رصدت 29 مهاجرا يسيرون على طول الطريق.
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أخبار العالم الآن, إيطاليا
أخبار العالم الآن, إيطاليا
مئات المهاجرين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية
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سارعت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، إلى تخفيف ازدحام ملاجئ المهاجرين بعد أن وصلت عشرات القوارب التي تحمل إجمالي نحو ألف مهاجر إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا وإلى اثنتين من جزرها الصغيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضحت "أسوشيتد برس" إن ما يقرب من 50 قاربا وصلت فيما بين ليلة الجمعة ويوم السبت إلى جزيرة لامبيدوزا قبالة صقلية، وفقا لما ذكرته الإذاعة الحكومية ووسائل الإعلام الإيطالية الأخرى.
ووصلت قوارب أخرى تحمل مهاجرين إلى جزيرة بانتيليريا، وهي جزيرة صغيرة أخرى يفضلها المصطافون.
ونزل مئات المهاجرين إلى الشاطئ من أسطول سفن المهربين على تلك الجزر، حيث أطلق المهربون العديد من القوارب التي كانت تقل ثمانية ركاب، فيما حملت قوارب أخرى على متنها نحو 100 راكب، كثير منهم من تونس
.
في السياق ذاته، وصلت قوارب أخرى إلى شواطئ البر الرئيسي الإيطالي يوم السبت، إما دون مساعدة أو بمساعدة سفن خفر السواحل الإيطالية.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" إن 92 مهاجرا، معظمهم من أفغانستان، وصلوا إلى بوليا جنوب شرق إيطاليا مطلة على البحر الأدرياتيكي على متن مركب شراعي يوم السبت.
وأبحر مهاجرون آخرون إلى كالابريا، بينما وصلت قوارب أخرى إلى صقلية وسردينيا، أكبر جزيرتين في إيطاليا، في اليومين الماضيين، وقالت "آنسا" إن الشرطة شبه العسكرية في سردينيا رصدت 29 مهاجرا يسيرون على طول الطريق.