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https://sputnikarabic.ae/20220828/ما-هي-قدرات-سو-24-الروسية-ذات-القدرات-النووية-1066931122.html
ما هي قدرات "سو-24" الروسية ذات القدرات النووية
ما هي قدرات "سو-24" الروسية ذات القدرات النووية
تصنف الطائرة "سو–24" ضمن القاذفات بعيدة المدى ويطلق عليها "المبارز"، ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى سبعينيات القرن الماضي. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:09+0000
2022-08-28T14:09+0000
رصد عسكري
روسيا
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ورغم ذلك فإن الطائرة التي لا تزال تعمل لدى روسيا وعدد من الدول، تمثل خصما مميتا بفضل ما تحمله من أسلحة تقليدية إضافة إلى قدرتها على حمل القنابل النووية، حسبما يقول موقع "ميليتري فاكتور" الأمريكي.وأورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي تقريرا يتضمن معلومات عن الطائرة ومواصفاتها الفنية:التسليح:يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو، أعلن في وقت سابق، أنه تم الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو البيلاروسي لحمل سلاح نووي وشمل ذلك الطائرة "سو-24"، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي لأي مواجهات محتملة مع الغرب إذا شن عدوانا على دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220826/بيلاروسيا-تهيئ-طائراتها-سو-24-لحمل-السلاح-النووي-1066865282.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ما هي قدرات "سو-24" الروسية ذات القدرات النووية

14:09 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورقاذفات هجومية من طراز سو-24 ومقاتلات متعددة الأغراض من طراز سو-30إس إم وقاذفات مقاتلة من طراز سو-34 في مسابقة "أفيادارتس" للطيران العسكري ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021، 2 أبريل 20
قاذفات هجومية من طراز سو-24 ومقاتلات متعددة الأغراض من طراز سو-30إس إم وقاذفات مقاتلة من طراز سو-34 في مسابقة أفيادارتس للطيران العسكري ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021، 2 أبريل 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تصنف الطائرة "سو–24" ضمن القاذفات بعيدة المدى ويطلق عليها "المبارز"، ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى سبعينيات القرن الماضي.
ورغم ذلك فإن الطائرة التي لا تزال تعمل لدى روسيا وعدد من الدول، تمثل خصما مميتا بفضل ما تحمله من أسلحة تقليدية إضافة إلى قدرتها على حمل القنابل النووية، حسبما يقول موقع "ميليتري فاكتور" الأمريكي.
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
بيلاروسيا تهيئ طائراتها "سو-24" لحمل السلاح النووي
26 أغسطس, 11:06 GMT
وأورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي تقريرا يتضمن معلومات عن الطائرة ومواصفاتها الفنية:
تاريخ دخول الخدمة: سبعينيات القرن الماضي.
الطاقم: عنصران.
الطول: 22.59 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 17.64 متر.
الارتفاع: 6.19 متر.
الوزن بكامل حمولتها: 36 طنا.
السرعة القصوى: 1320 كلم.
ارتفاع التحليق: 17 ألف متر.
المدى دون حمولة قتالية: 2775 كلم.

التسليح:

صواريخ "جو – أرض".
صواريخ "جو – جو".
صواريخ مضادة للسفن.
صواريخ مضادة للرادارات.
قنابل نووية وقنابل موجهة بالليزر.
يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو، أعلن في وقت سابق، أنه تم الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو البيلاروسي لحمل سلاح نووي وشمل ذلك الطائرة "سو-24"، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي لأي مواجهات محتملة مع الغرب إذا شن عدوانا على دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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