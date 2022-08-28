عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/مبادرة-استثنائية-الخارجية-الفرنسية-تعلق-على-مرافقة-مقاتلات-جزائرية-لطائرة-ماكرون-1066929147.html
"مبادرة استثنائية"... الخارجية الفرنسية تعلق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون
"مبادرة استثنائية"... الخارجية الفرنسية تعلق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون
رحبت وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بمرافقة مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الجزائري، لطائرة الرئيس إيمانويل ماكرون لدى مغادرتها الجزائر. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:52+0000
2022-08-28T12:52+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066848949_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_ead7716af173ae92389b389563ed8b28.jpg
وقالت كولونا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بعد توقيع إعلان الجزائر (للشراكة المتجددة مع فرنسا) من قبل رئيسي البلدين، جاءت هذه المبادرة الاستثنائية لمرافقة طائرة الرئيس ماكرون لدى مغادرته للأجواء الجزائرية".وأنهى الرئيس ماكرون، بعد ظهر أمس السبت، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام، حيث كان الرئيس تبون في توديعه لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، بعد ما التقى خلالها بأكبر المسؤولين في الدولة، إلا أن حقيبته بدت خاوية حسب عارفين بالشأن السياسي، حيث اكتفى بتوقيع بضعة اتفاقيات شكلية بالقاعة الشرفية، لم ترق إلى مشاريع ضخمة، مثلما كان يتوقّعه الطرف الفرنسي، في حين استفادت الجزائر من إعادة ترتيب أوراقها مع باريس، وحصر أولوياتها للمرحلة المقبلة، وتجديد عقد الشراكة وفق مبدأ الاحترام والتوازن.
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066848949_0:0:1356:1017_1920x0_80_0_0_c9680b2184ce4446919000874adb8b8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

"مبادرة استثنائية"... الخارجية الفرنسية تعلق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون

12:52 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يصافح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل اجتماعهما الثنائي في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يصافح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل اجتماعهما الثنائي في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
رحبت وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بمرافقة مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الجزائري، لطائرة الرئيس إيمانويل ماكرون لدى مغادرتها الجزائر.
وقالت كولونا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بعد توقيع إعلان الجزائر (للشراكة المتجددة مع فرنسا) من قبل رئيسي البلدين، جاءت هذه المبادرة الاستثنائية لمرافقة طائرة الرئيس ماكرون لدى مغادرته للأجواء الجزائرية".
وأنهى الرئيس ماكرون، بعد ظهر أمس السبت، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام، حيث كان الرئيس تبون في توديعه لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، بعد ما التقى خلالها بأكبر المسؤولين في الدولة، إلا أن حقيبته بدت خاوية حسب عارفين بالشأن السياسي، حيث اكتفى بتوقيع بضعة اتفاقيات شكلية بالقاعة الشرفية، لم ترق إلى مشاريع ضخمة، مثلما كان يتوقّعه الطرف الفرنسي، في حين استفادت الجزائر من إعادة ترتيب أوراقها مع باريس، وحصر أولوياتها للمرحلة المقبلة، وتجديد عقد الشراكة وفق مبدأ الاحترام والتوازن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала