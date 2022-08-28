https://sputnikarabic.ae/20220828/مبادرة-استثنائية-الخارجية-الفرنسية-تعلق-على-مرافقة-مقاتلات-جزائرية-لطائرة-ماكرون-1066929147.html
"مبادرة استثنائية"... الخارجية الفرنسية تعلق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون
"مبادرة استثنائية"... الخارجية الفرنسية تعلق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون
رحبت وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بمرافقة مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الجزائري، لطائرة الرئيس إيمانويل ماكرون لدى مغادرتها الجزائر. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:52+0000
2022-08-28T12:52+0000
2022-08-28T12:52+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وقالت كولونا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بعد توقيع إعلان الجزائر (للشراكة المتجددة مع فرنسا) من قبل رئيسي البلدين، جاءت هذه المبادرة الاستثنائية لمرافقة طائرة الرئيس ماكرون لدى مغادرته للأجواء الجزائرية".وأنهى الرئيس ماكرون، بعد ظهر أمس السبت، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام، حيث كان الرئيس تبون في توديعه لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، بعد ما التقى خلالها بأكبر المسؤولين في الدولة، إلا أن حقيبته بدت خاوية حسب عارفين بالشأن السياسي، حيث اكتفى بتوقيع بضعة اتفاقيات شكلية بالقاعة الشرفية، لم ترق إلى مشاريع ضخمة، مثلما كان يتوقّعه الطرف الفرنسي، في حين استفادت الجزائر من إعادة ترتيب أوراقها مع باريس، وحصر أولوياتها للمرحلة المقبلة، وتجديد عقد الشراكة وفق مبدأ الاحترام والتوازن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
"مبادرة استثنائية"... الخارجية الفرنسية تعلق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون
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رحبت وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بمرافقة مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الجزائري، لطائرة الرئيس إيمانويل ماكرون لدى مغادرتها الجزائر.
وقالت كولونا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بعد توقيع إعلان الجزائر (للشراكة المتجددة مع فرنسا) من قبل رئيسي البلدين، جاءت هذه المبادرة الاستثنائية لمرافقة طائرة الرئيس ماكرون لدى مغادرته للأجواء الجزائرية".
وأنهى الرئيس ماكرون، بعد ظهر أمس السبت، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام، حيث كان الرئيس تبون في توديعه لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، بعد ما التقى خلالها بأكبر المسؤولين في الدولة، إلا أن حقيبته بدت خاوية حسب عارفين بالشأن السياسي، حيث اكتفى بتوقيع بضعة اتفاقيات شكلية بالقاعة الشرفية، لم ترق إلى مشاريع ضخمة، مثلما كان يتوقّعه الطرف الفرنسي، في حين استفادت الجزائر من إعادة ترتيب أوراقها مع باريس، وحصر أولوياتها للمرحلة المقبلة، وتجديد عقد الشراكة وفق مبدأ الاحترام والتوازن.