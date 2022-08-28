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محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس السريلانكي
محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس السريلانكي
تلقى ولي العهد السعود الأمير محمد بن سلمان، رسالة من الرئيس السيرلانكي. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:11+0000
2022-08-28T19:11+0000
أخبار السعودية اليوم
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واليوم الأحد تلقى ولي العهد الرسالة الخطية من الرئيس رانيل ويكريمسينغه، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب تقارير سعودية.وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، بعد أن استقبل مبعوث الرئيس السريلانكي وزير البيئة نصير أحمد.وتباحث الطرفان حول المجالات المشتركة بين البلدين.
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس السريلانكي

19:11 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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تلقى ولي العهد السعود الأمير محمد بن سلمان، رسالة من الرئيس السيرلانكي.
واليوم الأحد تلقى ولي العهد الرسالة الخطية من الرئيس رانيل ويكريمسينغه، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب تقارير سعودية.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، بعد أن استقبل مبعوث الرئيس السريلانكي وزير البيئة نصير أحمد.
وتباحث الطرفان حول المجالات المشتركة بين البلدين.
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