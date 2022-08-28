https://sputnikarabic.ae/20220828/محمد-بن-سلمان-يتلقى-رسالة-خطية-من-الرئيس-السريلانكي-1066946148.html
محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس السريلانكي
محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس السريلانكي
تلقى ولي العهد السعود الأمير محمد بن سلمان، رسالة من الرئيس السيرلانكي. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:11+0000
2022-08-28T19:11+0000
2022-08-28T19:11+0000
أخبار السعودية اليوم
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واليوم الأحد تلقى ولي العهد الرسالة الخطية من الرئيس رانيل ويكريمسينغه، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب تقارير سعودية.وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، بعد أن استقبل مبعوث الرئيس السريلانكي وزير البيئة نصير أحمد.وتباحث الطرفان حول المجالات المشتركة بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس السريلانكي
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تلقى ولي العهد السعود الأمير محمد بن سلمان، رسالة من الرئيس السيرلانكي.
واليوم الأحد تلقى ولي العهد الرسالة الخطية من الرئيس رانيل ويكريمسينغه، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب تقارير
سعودية.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، بعد أن استقبل مبعوث الرئيس السريلانكي وزير البيئة نصير أحمد.
وتباحث الطرفان حول المجالات المشتركة بين البلدين.