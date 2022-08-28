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https://sputnikarabic.ae/20220828/مدرب-مانشستر-يونايتد-يتمسك-ببقاء-رونالدو-ضمن-صفوف-الفريق-1066936347.html
مدرب مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء رونالدو ضمن صفوف الفريق
مدرب مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء رونالدو ضمن صفوف الفريق
قال مدرب مانشستر يونايتد، إرين تن هاغ، إنه يأمل في بقاء كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق رغم غياب النجم البرتغالي عن التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر خلال... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:45+0000
2022-08-28T15:45+0000
رياضة
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ففي مباراة الفريق أمام ساوثامبتون، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر، لم يكن لرونالدو أي تأثير عندما نزل إلى الملعب خلال آخر 20 دقيقة من المباراة، وذلك بعدما غاب عن القائمة الأساسية لمباراة ليفربول السابقة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء "ومع"، اليوم الأحد.وكان رونالدو يحاول الانتقال إلى فريق آخر للمنافسة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، خاصة عندما لم ينجح الشياطين الحمر في التأهل للمسابقة.ولفتت الوكالة إلى أن رونالدو وجد أن استقطاب أفضل الأندية الأوروبية مستحيلا، في ذات الوقت الذي يؤكد فيه المدرب الهولندي تمسكه ببقاء النجم البرتغالي ضمن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات.
https://sputnikarabic.ae/20220823/هل-قرر-رونالدو-مغادرة-مانشستر-يونايتد-بعد-مباراة-ليفربول-1066770639.html
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رياضة
رياضة

مدرب مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء رونالدو ضمن صفوف الفريق

15:45 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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قال مدرب مانشستر يونايتد، إرين تن هاغ، إنه يأمل في بقاء كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق رغم غياب النجم البرتغالي عن التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر خلال مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ففي مباراة الفريق أمام ساوثامبتون، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر، لم يكن لرونالدو أي تأثير عندما نزل إلى الملعب خلال آخر 20 دقيقة من المباراة، وذلك بعدما غاب عن القائمة الأساسية لمباراة ليفربول السابقة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء "ومع"، اليوم الأحد.
وفاز مانشستر يونايتد في المباراتين على منافسيه دون مشاركة النجم البرتغالي ضمن القائمة الأساسية.
وكان رونالدو يحاول الانتقال إلى فريق آخر للمنافسة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، خاصة عندما لم ينجح الشياطين الحمر في التأهل للمسابقة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
هل قرر رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد بعد مباراة ليفربول؟
23 أغسطس, 14:58 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن رونالدو وجد أن استقطاب أفضل الأندية الأوروبية مستحيلا، في ذات الوقت الذي يؤكد فيه المدرب الهولندي تمسكه ببقاء النجم البرتغالي ضمن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات.
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