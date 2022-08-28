https://sputnikarabic.ae/20220828/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة--1066950418.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة "
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة "
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي(المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:25+0000
2022-08-28T21:25+0000
2022-08-28T21:25+0000
أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح "عمليتان قصف سجلت في محافظة اللاذقية وعملية واحدة في محافظة إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220812/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1066352976.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة "
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي(المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا .
موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح "عمليتان قصف سجلت في محافظة اللاذقية وعملية واحدة في محافظة إدلب".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.