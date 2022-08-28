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https://sputnikarabic.ae/20220828/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة--1066950418.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة "
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة "
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي(المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:25+0000
2022-08-28T21:25+0000
أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح "عمليتان قصف سجلت في محافظة اللاذقية وعملية واحدة في محافظة إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220812/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1066352976.html
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أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة "

21:25 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourأطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021.
أطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي(المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا .
موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح "عمليتان قصف سجلت في محافظة اللاذقية وعملية واحدة في محافظة إدلب".
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية
12 أغسطس, 22:39 GMT
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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