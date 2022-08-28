https://sputnikarabic.ae/20220828/مركز-هزة-أرضية-تضرب-الجزائر-1066918904.html
مركز: هزة أرضية تضرب الجزائر
مركز: هزة أرضية تضرب الجزائر
ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شمال الجزائر، مساء أمس السبت. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T04:18+0000
2022-08-28T04:18+0000
2022-08-28T04:18+0000
الجزائر
هزة أرضبة
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وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الهزة الأرضية كانت على عمق 22 كيلومترا تحت سطح الأرض.وأضاف أن الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خط طول 0.24 درجة غربا، وخط عرض 35.62 درجة شمالا.ولم ترد أنباء عن أضرار مادية أو سقوط ضحايا.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, هزة أرضبة
مركز: هزة أرضية تضرب الجزائر
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ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شمال الجزائر، مساء أمس السبت.
وذكر المركز
الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الهزة الأرضية كانت على عمق 22 كيلومترا تحت سطح الأرض.
وأضاف أن الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خط طول 0.24 درجة غربا، وخط عرض 35.62 درجة شمالا.
ولم ترد أنباء عن أضرار مادية
أو سقوط ضحايا.