https://sputnikarabic.ae/20220828/مصرع-18-شخصا-في-مواجهات-غربي-الكونغو-1066927041.html
مصرع 18 شخصا في مواجهات غربي الكونغو
مصرع 18 شخصا في مواجهات غربي الكونغو
كشف تقرير حكومي أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في مواجهات بين طائفتين في غرب الكونغو في وقت سابق من الشهر الجاري. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:13+0000
2022-08-28T12:13+0000
2022-08-28T12:13+0000
الكونغو
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قال سكان مقاطعة ماي ندومبي إن القتال اندلع بين ياكا وتيكي بعد خلاف على الضرائب والأراضي، بحسب "فرانس برس".ويعتبر أفراد طائفة تيكي أنفسهم السكان الأصليين للقرى المنتشرة على طول 200 كيلومتر على امتداد نهر الكونغو.في أوائل أغسطس / اب اندلع قتال بالسكاكين مع أفراد طائفة ياكا الذين استقروا بعد ذلك في بلدة كواموث على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة كينشاسا.وقالت وزيرة الثقافة كاثرين كاثونجو في ماي ندومبي: "في الصراع بين ياكا وتيكي قتل 18 شخصا من بينهم 9 من جانب ياكا في منطقة ماسيا بمن فيهم زعيم الأرض وزوجته".وقالت ريتا بولا حاكمة مقاطعة ماي ندومبي إن الوضع في كواموث "هادئ الآن"، مضيفة : "الجيش منتشر الآن في كل مكان لتأمين السكان".
https://sputnikarabic.ae/20220803/الكونغو-الديمقراطية-تطالب-متحدث-بعثة-حفظ-السلام-الأممية-في-البلاد-بالمغادرة-1065937889.html
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الكونغو
مصرع 18 شخصا في مواجهات غربي الكونغو
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كشف تقرير حكومي أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في مواجهات بين طائفتين في غرب الكونغو في وقت سابق من الشهر الجاري.
قال سكان مقاطعة ماي ندومبي إن القتال اندلع بين ياكا وتيكي بعد خلاف على الضرائب والأراضي، بحسب "فرانس برس".
ويعتبر أفراد طائفة تيكي أنفسهم السكان الأصليين للقرى المنتشرة على طول 200 كيلومتر على امتداد نهر الكونغو.
في أوائل أغسطس / اب اندلع قتال بالسكاكين
مع أفراد طائفة ياكا الذين استقروا بعد ذلك في بلدة كواموث على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة كينشاسا.
وقالت وزيرة الثقافة كاثرين كاثونجو في ماي ندومبي: "في الصراع بين ياكا وتيكي قتل 18 شخصا من بينهم 9 من جانب ياكا في منطقة ماسيا بمن فيهم زعيم الأرض وزوجته".
وقالت ريتا بولا حاكمة مقاطعة ماي ندومبي إن الوضع في كواموث "هادئ الآن"، مضيفة : "الجيش منتشر الآن في كل مكان لتأمين السكان".