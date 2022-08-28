https://sputnikarabic.ae/20220828/معتقلو-غوانتنامو-يجرون-7-مكالمات-مرئية-مع-ذويهم-في-السعودية-خلال-شهر-1066940261.html
معتقلو "غوانتنامو" يجرون 7 مكالمات مرئية مع ذويهم في السعودية خلال شهر
معتقلو "غوانتنامو" يجرون 7 مكالمات مرئية مع ذويهم في السعودية خلال شهر
أجرى معتقلو سجن "غوانتنامو" 7 مكالمات مرئية مع ذويهم داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر وشمل ذلك التواصل مع 50 شخصا من ذويهم داخل المملكة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:27+0000
2022-08-28T16:27+0000
2022-08-28T16:27+0000
مجتمع
أخبار السعودية اليوم
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وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي إن شهر أغسطس/ آب الجاري، شهد إجراء 7 مكالمات مرئية بين معتقلي غوانتنامو وذويهم في عدد من المدن السعودية.وشملت المكالمات مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى جدة.وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن تلك المكالمات تمثل جزءا من برنامج إعادة الروابط العائلية لشهر أغسطس/ آب الجاري.ولفتت الهيئة إلى أن 50 شخصا من ذوي المعتقلين تواصلوا معهم عبر المكالمات المرئية، التي جرت هذا الشهر.يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي نفذت أولى رحلاتها الدولية لإجلاء مواطنة من جورجيا بعدما تعرض لأزمة صحية.ويأتي ذلك عقب تفعيل خدمة الإسعاف الجوي مرة أخرى بالتنسيق مع مركز الإحالات بوزارة الصحة.
https://sputnikarabic.ae/20170116/وصول-معتقلي-غوانتنامو-1021749434.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار السعودية اليوم
مجتمع, أخبار السعودية اليوم
معتقلو "غوانتنامو" يجرون 7 مكالمات مرئية مع ذويهم في السعودية خلال شهر
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أجرى معتقلو سجن "غوانتنامو" 7 مكالمات مرئية مع ذويهم داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر وشمل ذلك التواصل مع 50 شخصا من ذويهم داخل المملكة.
وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي إن شهر أغسطس/ آب الجاري، شهد إجراء 7 مكالمات مرئية بين معتقلي غوانتنامو
وذويهم في عدد من المدن السعودية.
وشملت المكالمات مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى جدة.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن تلك المكالمات تمثل جزءا من برنامج إعادة الروابط
العائلية لشهر أغسطس/ آب الجاري.
ولفتت الهيئة إلى أن 50 شخصا من ذوي المعتقلين تواصلوا معهم عبر المكالمات المرئية، التي جرت هذا الشهر.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي نفذت أولى رحلاتها الدولية لإجلاء مواطنة من جورجيا بعدما تعرض لأزمة صحية
.
ويأتي ذلك عقب تفعيل خدمة الإسعاف الجوي مرة أخرى بالتنسيق مع مركز الإحالات بوزارة الصحة.