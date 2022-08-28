https://sputnikarabic.ae/20220828/مع-اقتراب-ذكرى-وفاتها-بيع-سيارة-الأميرة-ديانا-مقابل-650-ألف-جنيه-إسترليني-1066926724.html
مع اقتراب ذكرى وفاتها... بيع سيارة الأميرة ديانا مقابل 650 ألف جنيه إسترليني
مع اقتراب ذكرى وفاتها... بيع سيارة الأميرة ديانا مقابل 650 ألف جنيه إسترليني
أعلن منظمو مزاد، أقيم بحلبة سيلفرستون البريطانية لسباق السيارات، بيع سيارة تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا، مقابل 650 ألف جنيه إسترليني. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:59+0000
2022-08-28T11:59+0000
2022-08-28T11:59+0000
منوعات
الأميرة ديانا
مزاد علني
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وقالت شركة سيلفرستون للمزادات إنه كانت هناك "مزايدة شرسة" على السيارة (فورد إيسكورت آر إس توربو) السوداء قبل إقفال البيع.وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أن المشتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، دفع زيادة بنسبة 12.5% على سعر البيع.وعلى السيارة 24،961 ميلا فقط على المحرك وداخلها سجل ملكية وإيصالات الصيانة، وقصاصات الصحف، وصور لديانا تقود السيارة.السيارة من طراز "فورد إسكورت آر.إس تيربو"، كانت تقودها الأميرة البريطانية الراحلة بين عامي 1985 و1988، حيث ظهرت على متنها في كثير من صورها المنشورة للعامة.هذا وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها. وكانت قد توفيت في حادث سير مروع بباريس في 31 أغسطس 1997.
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منوعات, الأميرة ديانا, مزاد علني
منوعات, الأميرة ديانا, مزاد علني
مع اقتراب ذكرى وفاتها... بيع سيارة الأميرة ديانا مقابل 650 ألف جنيه إسترليني
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أعلن منظمو مزاد، أقيم بحلبة سيلفرستون البريطانية لسباق السيارات، بيع سيارة تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا، مقابل 650 ألف جنيه إسترليني.
وقالت شركة سيلفرستون للمزادات إنه كانت هناك "مزايدة شرسة" على السيارة (فورد إيسكورت آر إس توربو) السوداء قبل إقفال البيع.
وأفادت وسائل إعلام
بريطانية، أن المشتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، دفع زيادة بنسبة 12.5% على سعر البيع.
وعلى السيارة 24،961 ميلا فقط على المحرك وداخلها سجل ملكية وإيصالات الصيانة، وقصاصات الصحف، وصور لديانا تقود السيارة.
السيارة من طراز "فورد إسكورت آر.إس تيربو"، كانت تقودها الأميرة البريطانية الراحلة بين عامي 1985 و1988، حيث ظهرت على متنها في كثير من صورها المنشورة للعامة.
هذا وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها. وكانت قد توفيت في حادث سير مروع بباريس في 31 أغسطس 1997.