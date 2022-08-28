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https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يحتل الأسطول الأمريكي المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:38+0000
2022-08-28T12:38+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة رقم 1 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هي قدرات الأسطول الصيني؟يصنف الأسطول الصيني في المرتبة رقم 1 عالميا كأضخم أسطول حربي في العالم ويمتلك 777 وحدة بحرية تضم:ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم ويمتلك 484 وحدة بحرية تضم:يذكر أن ميزانية دفاع الجيش الأمريكي التي تم تخصيصها للإنفاق العسكري على الجيش في العام المالي الحالي تقدر بـ 770 مليار دولار.وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بصورة جعلت كل دولة تستعرض قدرات أساطيلها الحربية خاصة في مضيق تايوان (الصين).وكان آخر تلك التوترات إرسال الولايات المتحدة طرادين يحملان صواريخ موجهة إلى مضيق تايوان، بينما أعلنت الصين أنها تسيطر على المنطقة بصورة كاملة وأنها مستعدة لمواجهة أي استفزازات من الجانب الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html
https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html
https://sputnikarabic.ae/20210804/مقارنة-عسكرية-بين-الأسطولين-الصيني-والبريطاني-1049755676.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022

12:38 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز "لياونينغ" - الأسطول الصيني
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / STR
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تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يحتل الأسطول الأمريكي المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم.
ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة رقم 1 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
حريق وتصادمان... معلومات عن حوادث الطرادات الأمريكية التي تراقبها الصين في مضيق تايوان وقدراتها
11:11 GMT

ما هي قدرات الأسطول الصيني؟

يصنف الأسطول الصيني في المرتبة رقم 1 عالميا كأضخم أسطول حربي في العالم ويمتلك 777 وحدة بحرية تضم:
حاملتا طائرات (يوجد حاملة طائرات ثالثة دخلت الخدمة مؤخرا ولم تتضمنها إحصائيات الموقع).
حاملة مروحيات.
41 مدمرة (رقم 2 عالميا).
49 فرقاطة (رقم 1 عالميا).
70 كورفيت (رقم 2 عالميا).
79 غواصة (أضخم قوة غواصات في العالم).
152 سفينة دورية (رقم 5 عالميا).
36 كاسحة ألغام بحرية (رقم 2 عالميا).
يذكر أن ميزانية دفاع الجيش الصيني لعام 2022 تقدر بـ 230 مليار دولار.

ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟

يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم ويمتلك 484 وحدة بحرية تضم:
11 حاملة طائرات (رقم 1 عالميا).
9 حاملات مروحيات (رقم 1 عالميا).
92 مدمرة (رقم 1 عالميا).
22 كورفيت (رقم 4 عالميا).
68 غوصة (رقم 3 عالميا).
10 سفن دورية (رقم 48 عالميا).
8 كاسحات ألغام (رقم 14 عالميا).
يذكر أن ميزانية دفاع الجيش الأمريكي التي تم تخصيصها للإنفاق العسكري على الجيش في العام المالي الحالي تقدر بـ 770 مليار دولار.
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
حريق وتصادمان... معلومات عن حوادث الطرادات الأمريكية التي تراقبها الصين في مضيق تايوان وقدراتها
11:11 GMT
وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بصورة جعلت كل دولة تستعرض قدرات أساطيلها الحربية خاصة في مضيق تايوان (الصين).
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء وجودها في قبرص خلال عملية حشد طويلة الأمد حول العالم في يويوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2021
مقارنة عسكرية بين الأسطولين الصيني والبريطاني
4 أغسطس 2021, 12:11 GMT
وكان آخر تلك التوترات إرسال الولايات المتحدة طرادين يحملان صواريخ موجهة إلى مضيق تايوان، بينما أعلنت الصين أنها تسيطر على المنطقة بصورة كاملة وأنها مستعدة لمواجهة أي استفزازات من الجانب الأمريكي.
© Sputnikمعلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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