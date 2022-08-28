https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يحتل الأسطول الأمريكي المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:38+0000
2022-08-28T12:38+0000
2022-08-28T12:38+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة رقم 1 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هي قدرات الأسطول الصيني؟يصنف الأسطول الصيني في المرتبة رقم 1 عالميا كأضخم أسطول حربي في العالم ويمتلك 777 وحدة بحرية تضم:ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم ويمتلك 484 وحدة بحرية تضم:يذكر أن ميزانية دفاع الجيش الأمريكي التي تم تخصيصها للإنفاق العسكري على الجيش في العام المالي الحالي تقدر بـ 770 مليار دولار.وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بصورة جعلت كل دولة تستعرض قدرات أساطيلها الحربية خاصة في مضيق تايوان (الصين).وكان آخر تلك التوترات إرسال الولايات المتحدة طرادين يحملان صواريخ موجهة إلى مضيق تايوان، بينما أعلنت الصين أنها تسيطر على المنطقة بصورة كاملة وأنها مستعدة لمواجهة أي استفزازات من الجانب الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html
https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html
https://sputnikarabic.ae/20210804/مقارنة-عسكرية-بين-الأسطولين-الصيني-والبريطاني-1049755676.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
تابعنا عبر
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يحتل الأسطول الأمريكي المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم.
ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة رقم 1 عالميا، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ما هي قدرات الأسطول الصيني؟
يصنف الأسطول الصيني في المرتبة رقم 1 عالميا كأضخم أسطول حربي
في العالم ويمتلك 777 وحدة بحرية تضم:
حاملتا طائرات (يوجد حاملة طائرات ثالثة دخلت الخدمة مؤخرا ولم تتضمنها إحصائيات الموقع).
49 فرقاطة (رقم 1 عالميا).
70 كورفيت (رقم 2 عالميا).
79 غواصة (أضخم قوة غواصات في العالم).
152 سفينة دورية (رقم 5 عالميا).
36 كاسحة ألغام بحرية (رقم 2 عالميا).
يذكر أن ميزانية دفاع الجيش الصيني لعام 2022 تقدر بـ 230 مليار دولار.
ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟
يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم ويمتلك 484 وحدة بحرية تضم:
11 حاملة طائرات
(رقم 1 عالميا).
9 حاملات مروحيات (رقم 1 عالميا).
22 كورفيت (رقم 4 عالميا).
10 سفن دورية (رقم 48 عالميا).
8 كاسحات ألغام (رقم 14 عالميا).
يذكر أن ميزانية دفاع الجيش الأمريكي التي تم تخصيصها للإنفاق العسكري على الجيش في العام المالي الحالي تقدر بـ 770 مليار دولار.
وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بصورة جعلت كل دولة تستعرض قدرات أساطيلها
الحربية خاصة في مضيق تايوان (الصين).
وكان آخر تلك التوترات إرسال الولايات المتحدة طرادين يحملان صواريخ موجهة إلى مضيق تايوان، بينما أعلنت الصين أنها تسيطر على المنطقة بصورة كاملة وأنها مستعدة لمواجهة أي استفزازات من الجانب الأمريكي.