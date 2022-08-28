https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html

مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022

مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022

تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يحتل الأسطول الأمريكي المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T12:38+0000

2022-08-28T12:38+0000

2022-08-28T12:38+0000

رصد عسكري

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة رقم 1 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هي قدرات الأسطول الصيني؟يصنف الأسطول الصيني في المرتبة رقم 1 عالميا كأضخم أسطول حربي في العالم ويمتلك 777 وحدة بحرية تضم:ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم ويمتلك 484 وحدة بحرية تضم:يذكر أن ميزانية دفاع الجيش الأمريكي التي تم تخصيصها للإنفاق العسكري على الجيش في العام المالي الحالي تقدر بـ 770 مليار دولار.وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بصورة جعلت كل دولة تستعرض قدرات أساطيلها الحربية خاصة في مضيق تايوان (الصين).وكان آخر تلك التوترات إرسال الولايات المتحدة طرادين يحملان صواريخ موجهة إلى مضيق تايوان، بينما أعلنت الصين أنها تسيطر على المنطقة بصورة كاملة وأنها مستعدة لمواجهة أي استفزازات من الجانب الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html

https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html

https://sputnikarabic.ae/20210804/مقارنة-عسكرية-بين-الأسطولين-الصيني-والبريطاني-1049755676.html

الصين

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