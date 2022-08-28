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https://sputnikarabic.ae/20220828/مقتل-صحفيين-اثنين-في-كولومبيا-رميا-بالرصاص--1066947967.html
مقتل صحفيين اثنين في كولومبيا رميا بالرصاص
مقتل صحفيين اثنين في كولومبيا رميا بالرصاص
تحقق الشرطة الكولومبية في مقتل صحفيين تم رميهما بالرصاص من قبل مهاجمين على دراجة نارية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T20:24+0000
2022-08-28T20:24+0000
أخبار كولومبيا
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وقتل كل من لينر مونتيرو، مدير إحدى محطات الراديو عبر الإنترنت، وديليا كونتريراس، مديرة أحد المواقع الإخبارية بمقاطعة ماجدالينا خلال عودتهما من احتفالات من إحدى القرى. وحسب "أ ف ب" فقد قام المهاجمون بإطلاق الرصاص على الصحفيين في أثناء سفرهما بالسيارة على طريق سريع شمالي كولومبيا اليوم الأحد.
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أخبار كولومبيا
أخبار كولومبيا

مقتل صحفيين اثنين في كولومبيا رميا بالرصاص

20:24 GMT 28.08.2022
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© Sputnik . Михаил Воскресенский
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تحقق الشرطة الكولومبية في مقتل صحفيين تم رميهما بالرصاص من قبل مهاجمين على دراجة نارية.
وقتل كل من لينر مونتيرو، مدير إحدى محطات الراديو عبر الإنترنت، وديليا كونتريراس، مديرة أحد المواقع الإخبارية بمقاطعة ماجدالينا خلال عودتهما من احتفالات من إحدى القرى.
وحسب "أ ف ب" فقد قام المهاجمون بإطلاق الرصاص على الصحفيين في أثناء سفرهما بالسيارة على طريق سريع شمالي كولومبيا اليوم الأحد.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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