https://sputnikarabic.ae/20220828/مقتل-صحفيين-اثنين-في-كولومبيا-رميا-بالرصاص--1066947967.html
مقتل صحفيين اثنين في كولومبيا رميا بالرصاص
مقتل صحفيين اثنين في كولومبيا رميا بالرصاص
تحقق الشرطة الكولومبية في مقتل صحفيين تم رميهما بالرصاص من قبل مهاجمين على دراجة نارية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T20:24+0000
2022-08-28T20:24+0000
2022-08-28T20:24+0000
أخبار كولومبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050489635_0:65:3073:1793_1920x0_80_0_0_d5f661282d7b7e053ce9a979e5f99877.jpg
وقتل كل من لينر مونتيرو، مدير إحدى محطات الراديو عبر الإنترنت، وديليا كونتريراس، مديرة أحد المواقع الإخبارية بمقاطعة ماجدالينا خلال عودتهما من احتفالات من إحدى القرى. وحسب "أ ف ب" فقد قام المهاجمون بإطلاق الرصاص على الصحفيين في أثناء سفرهما بالسيارة على طريق سريع شمالي كولومبيا اليوم الأحد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050489635_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6896bf36846cda20ae01b7fef9d86ffe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كولومبيا
مقتل صحفيين اثنين في كولومبيا رميا بالرصاص
تابعنا عبر
تحقق الشرطة الكولومبية في مقتل صحفيين تم رميهما بالرصاص من قبل مهاجمين على دراجة نارية.
وقتل كل من لينر مونتيرو، مدير إحدى محطات الراديو عبر الإنترنت، وديليا كونتريراس، مديرة أحد المواقع الإخبارية بمقاطعة ماجدالينا خلال عودتهما من احتفالات من إحدى القرى.
وحسب "أ ف ب" فقد قام المهاجمون بإطلاق الرصاص على الصحفيين في أثناء سفرهما بالسيارة على طريق سريع شمالي كولومبيا اليوم الأحد.