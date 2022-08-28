مقتل نحو 20 شخصا في نزاعات قبلية للسيطرة على آبار ومراع بوسط الصومال
© AFP 2022 / MUSTAFA ABDIسيارة إسعاف، الصومال
© AFP 2022 / MUSTAFA ABDI
اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات قبلية في منطقة جلجدود بوسط الصومال، ما أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا من الأطراف المتحاربة وإصابة آخرين، كما تعمل القوات الحكومية حاليا على التدخل لوقف القتال الذي لا يزال مستمرا بشكل متقطع.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "هيران" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل قرابة 20 شخصا وإصابة العديد خلال اشتباكات اندلعت أمس السبت بين ميلشيات قبلية بمنطقة جلجدود".
وتابع الموقع أن "القتلى والجرحى ينتمون إلى الأطراف المتحاربة، كما وصلت قوات الحكومة الصومالية إلى مناطق القتال، للتدخل مع الميلشيات".
وتابع الموقع أن "القتلى والجرحى ينتمون إلى الأطراف المتحاربة، كما وصلت قوات الحكومة الصومالية إلى مناطق القتال، للتدخل مع الميلشيات".
15 أغسطس, 13:00 GMT
وأشار هيران إلى أن "المنطقة التي شهدت اندلاع الاقتتال يُطلق عليها لابا-جيل وتقع شمالي جلجدود وتعود أسباب الحرب إلى نزاع حول بركة محفورة في بينغال".
وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع وقد تسببت في وقوع أضرار.
وكثيرا ما تتكرر تلك الاشتباكات بين القبائل بسبب النزاع حول الأرض أو الآبار والمراعي، حيث قُتل ما يقرب من 20 شخصا وأُصيب العشرات في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفي مايو/أيار 2017، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون في اشتباكات عشائرية دامية في منطقة بمحافظة جلجدود.
وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع وقد تسببت في وقوع أضرار.
وكثيرا ما تتكرر تلك الاشتباكات بين القبائل بسبب النزاع حول الأرض أو الآبار والمراعي، حيث قُتل ما يقرب من 20 شخصا وأُصيب العشرات في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفي مايو/أيار 2017، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون في اشتباكات عشائرية دامية في منطقة بمحافظة جلجدود.