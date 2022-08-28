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https://sputnikarabic.ae/20220828/مقتل-نحو-20-شخصا-في-نزاعات-قبلية-للسيطرة-على-آبار-ومراع-بوسط-الصومال-1066929380.html
مقتل نحو 20 شخصا في نزاعات قبلية للسيطرة على آبار ومراع بوسط الصومال
مقتل نحو 20 شخصا في نزاعات قبلية للسيطرة على آبار ومراع بوسط الصومال
اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات قبلية في منطقة جلجدود بوسط الصومال، ما أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا من الأطراف المتحاربة وإصابة آخرين، كما تعمل القوات الحكومية... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T13:02+0000
2022-08-28T13:02+0000
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "هيران" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل قرابة 20 شخصا وإصابة العديد خلال اشتباكات اندلعت أمس السبت بين ميلشيات قبلية بمنطقة جلجدود".وتابع الموقع أن "القتلى والجرحى ينتمون إلى الأطراف المتحاربة، كما وصلت قوات الحكومة الصومالية إلى مناطق القتال، للتدخل مع الميلشيات".وأشار هيران إلى أن "المنطقة التي شهدت اندلاع الاقتتال يُطلق عليها لابا-جيل وتقع شمالي جلجدود وتعود أسباب الحرب إلى نزاع حول بركة محفورة في بينغال".وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع وقد تسببت في وقوع أضرار.وكثيرا ما تتكرر تلك الاشتباكات بين القبائل بسبب النزاع حول الأرض أو الآبار والمراعي، حيث قُتل ما يقرب من 20 شخصا وأُصيب العشرات في ديسمبر/كانون الأول 2018.وفي مايو/أيار 2017، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون في اشتباكات عشائرية دامية في منطقة بمحافظة جلجدود.
https://sputnikarabic.ae/20220815/مجلة-أمريكية-الجفاف-يدفع-الصومال-نحو-مجاعة-كارثية-1066434462.html
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الصومال
الصومال

مقتل نحو 20 شخصا في نزاعات قبلية للسيطرة على آبار ومراع بوسط الصومال

13:02 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABDIسيارة إسعاف، الصومال
سيارة إسعاف، الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABDI
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اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات قبلية في منطقة جلجدود بوسط الصومال، ما أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا من الأطراف المتحاربة وإصابة آخرين، كما تعمل القوات الحكومية حاليا على التدخل لوقف القتال الذي لا يزال مستمرا بشكل متقطع.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "هيران" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل قرابة 20 شخصا وإصابة العديد خلال اشتباكات اندلعت أمس السبت بين ميلشيات قبلية بمنطقة جلجدود".

وتابع الموقع أن "القتلى والجرحى ينتمون إلى الأطراف المتحاربة، كما وصلت قوات الحكومة الصومالية إلى مناطق القتال، للتدخل مع الميلشيات".
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وأشار هيران إلى أن "المنطقة التي شهدت اندلاع الاقتتال يُطلق عليها لابا-جيل وتقع شمالي جلجدود وتعود أسباب الحرب إلى نزاع حول بركة محفورة في بينغال".

وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع وقد تسببت في وقوع أضرار.

وكثيرا ما تتكرر تلك الاشتباكات بين القبائل بسبب النزاع حول الأرض أو الآبار والمراعي، حيث قُتل ما يقرب من 20 شخصا وأُصيب العشرات في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي مايو/أيار 2017، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون في اشتباكات عشائرية دامية في منطقة بمحافظة جلجدود.
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