https://sputnikarabic.ae/20220828/مقتل-نحو-20-شخصا-في-نزاعات-قبلية-للسيطرة-على-آبار-ومراع-بوسط-الصومال-1066929380.html

مقتل نحو 20 شخصا في نزاعات قبلية للسيطرة على آبار ومراع بوسط الصومال

مقتل نحو 20 شخصا في نزاعات قبلية للسيطرة على آبار ومراع بوسط الصومال

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات قبلية في منطقة جلجدود بوسط الصومال، ما أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا من الأطراف المتحاربة وإصابة آخرين، كما تعمل القوات الحكومية... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T13:02+0000

2022-08-28T13:02+0000

2022-08-28T13:02+0000

الصومال

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "هيران" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل قرابة 20 شخصا وإصابة العديد خلال اشتباكات اندلعت أمس السبت بين ميلشيات قبلية بمنطقة جلجدود".وتابع الموقع أن "القتلى والجرحى ينتمون إلى الأطراف المتحاربة، كما وصلت قوات الحكومة الصومالية إلى مناطق القتال، للتدخل مع الميلشيات".وأشار هيران إلى أن "المنطقة التي شهدت اندلاع الاقتتال يُطلق عليها لابا-جيل وتقع شمالي جلجدود وتعود أسباب الحرب إلى نزاع حول بركة محفورة في بينغال".وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع وقد تسببت في وقوع أضرار.وكثيرا ما تتكرر تلك الاشتباكات بين القبائل بسبب النزاع حول الأرض أو الآبار والمراعي، حيث قُتل ما يقرب من 20 شخصا وأُصيب العشرات في ديسمبر/كانون الأول 2018.وفي مايو/أيار 2017، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون في اشتباكات عشائرية دامية في منطقة بمحافظة جلجدود.

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