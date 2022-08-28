https://sputnikarabic.ae/20220828/مهاجما-لابيد-وغانتس-نتنياهو-ناما-وسمحا-لإيران-بالتوصل-إلى-اتفاق-نووي-1066942766.html

مهاجما لابيد وغانتس... نتنياهو: ناما وسمحا لإيران بالتوصل إلى اتفاق نووي

مهاجما لابيد وغانتس... نتنياهو: ناما وسمحا لإيران بالتوصل إلى اتفاق نووي

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، سلفه يائير لابيد، ووزير دفاعه، بيني غانتس، بسبب الاتفاق النووي الإيراني المزمع التوقيع عليه،... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T16:59+0000

2022-08-28T16:59+0000

2022-08-28T16:59+0000

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بنيامين نتنياهو

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، هاجم فيها لابيد وغانتس، وأوضح أنهما ناما وسمحا لإيران بالتوصل إلى اتفاق نووي سيعرض مستقبل إسرائيل للخطر، على حد وصفه.وسبق لنتنياهو أن غرَّد في "تويتة" سابقة، اليوم، متعهدا بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل، سواء في ظل وجود اتفاق نووي بين إيران وأمريكا أو بدونه، فإنه سيفعل أي شيء لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.وأرفق رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، شريط فيديو له خلال فترة رئاسته للوزراء في بلاده، في فترته الأخيرة، وهو داخل الأمم المتحدة، يتحدث عما أسماه بـ"مخاطر" الاتفاق النووي الإيراني.وشدد نتنياهو خلال شريط الفيديو على أن بلاده ستدافع عن نفسها بأي ثمن، وستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

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