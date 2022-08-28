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مواطن سعودي يرصد مكافأة مليون ريال لم يعثر على شقيقه المفقود.. فيديو
مواطن سعودي يرصد مكافأة مليون ريال لم يعثر على شقيقه المفقود.. فيديو
رصد مواطن سعودي مكافأة قدرها مليون ريال لمن يعثر على شقيق له مفقود في الرياض قبل أيام. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:50+0000
2022-08-28T21:50+0000
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ونشر المواطن السعودية فيصل الدوسري مقطعا مصورا يعد فيه بمنح مليون ريال (1 ريال= 0.27 دولار أمريكي) لمن يعثر على شقيقه المفقود.وكشف فيصل أن شقيقه رجل الأعمال تركي الدوسري اختفى في ظروف غامضة بالرياض.وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، "اختفى تركي الدوسري، قبل أكثر من 23 يوماً في ظروف غامضة أقلقت ذويه الذين لا يعلمون عنه إلا أنه ذهب لإخراج مكفوله من مستشفى الشميسي في الخامس من الشهر الجاري، وبعد خروجه لم يعد بعدها حتى اليوم".وقال فيصل: "ذهب تركي لإخراج عامل على كفالته وانقطع فجأة، فعلمنا أن الأمر طارئ وغريب، فكررنا عليه الاتصال دون تجاوب، حتى أبلغنا الجهات الأمنية".
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المجتمع, السعودية, أخبار السعودية اليوم
المجتمع, السعودية, أخبار السعودية اليوم

مواطن سعودي يرصد مكافأة مليون ريال لم يعثر على شقيقه المفقود.. فيديو

21:50 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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رصد مواطن سعودي مكافأة قدرها مليون ريال لمن يعثر على شقيق له مفقود في الرياض قبل أيام.
ونشر المواطن السعودية فيصل الدوسري مقطعا مصورا يعد فيه بمنح مليون ريال (1 ريال= 0.27 دولار أمريكي) لمن يعثر على شقيقه المفقود.
وكشف فيصل أن شقيقه رجل الأعمال تركي الدوسري اختفى في ظروف غامضة بالرياض.
وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، "اختفى تركي الدوسري، قبل أكثر من 23 يوماً في ظروف غامضة أقلقت ذويه الذين لا يعلمون عنه إلا أنه ذهب لإخراج مكفوله من مستشفى الشميسي في الخامس من الشهر الجاري، وبعد خروجه لم يعد بعدها حتى اليوم".
وقال فيصل: "ذهب تركي لإخراج عامل على كفالته وانقطع فجأة، فعلمنا أن الأمر طارئ وغريب، فكررنا عليه الاتصال دون تجاوب، حتى أبلغنا الجهات الأمنية".
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