https://sputnikarabic.ae/20220828/ناسا-تستعد-لإطلاق-أقوى-صواريخها-على-الإطلاق-إلى-القمر-1066937319.html
"ناسا" تستعد لإطلاق "أقوى صواريخها على الإطلاق" إلى القمر
"ناسا" تستعد لإطلاق "أقوى صواريخها على الإطلاق" إلى القمر
تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإطلاق مهمة "أرتيميس 1"، غدا الاثنين، من مركز "كينيدي" للفضاء في فلوريدا، وإرسال صاروخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة "أوريون"... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:43+0000
2022-08-28T15:43+0000
2022-08-28T15:43+0000
ناسا
علوم
مجتمع
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يمثل الإطلاق غير المأهول أول ظهور "لأقوى صاروخ تم تجميعه على الإطلاق" وعودة "ناسا" إلى سطح القمر. إنها المهمة الأولى في برنامج "أرتيميس"التابع للوكالة، والذي من المتوقع أن يشهد هبوط رواد فضاء على القمر في مهمته الثالثة عام 2025.في حين أن "أرتيميس 1" لن يحمل رواد فضاء، ولن يهبط على القمر، فإن المهمة حاسمة لإثبات أن صاروخ "ناسا" الضخم وكبسولة الفضاء السحيق يمكن أن تفي بقدراتهما الموعودة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تأخر إطلاق "أرتيميس 1" لسنوات، حيث تجاوز البرنامج المليارات من الميزانية، وتمثل مهمته نقطة تحول حاسمة في خطط القمر الخاصة بوكالة "ناسا".قدر المسؤولون في عام 2012 أن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي سيكلف 6 مليارات دولار لتطويره، وظهوره لأول مرة في عام 2017.ومع ذلك، لم يطلق حتى الآن، وبعد أن كلف تطويره أكثر من 20 مليار دولار، وتضخم سعر إطلاقه إلى 4.1 مليار دولار من 500 مليون دولار مقدرة في البداية.
https://sputnikarabic.ae/20220731/ناسا-تتهم-الصين-بإخفاء-البيانات-الخاصة-برحلات-الصواريخ-الفضائية-1065782939.html
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ناسا, علوم, مجتمع
"ناسا" تستعد لإطلاق "أقوى صواريخها على الإطلاق" إلى القمر
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تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإطلاق مهمة "أرتيميس 1"، غدا الاثنين، من مركز "كينيدي" للفضاء في فلوريدا، وإرسال صاروخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة "أوريون" في رحلة تستمر أكثر من شهر حول القمر.
يمثل الإطلاق غير المأهول أول ظهور "لأقوى صاروخ تم تجميعه على الإطلاق" وعودة "ناسا" إلى سطح القمر
. إنها المهمة الأولى في برنامج "أرتيميس"التابع للوكالة، والذي من المتوقع أن يشهد هبوط رواد فضاء على القمر في مهمته الثالثة عام 2025.
في حين أن "أرتيميس 1" لن يحمل رواد فضاء، ولن يهبط على القمر، فإن المهمة حاسمة لإثبات أن صاروخ "ناسا" الضخم وكبسولة الفضاء السحيق يمكن أن تفي بقدراتهما الموعودة، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
تأخر إطلاق "أرتيميس 1" لسنوات، حيث تجاوز البرنامج المليارات من الميزانية، وتمثل مهمته نقطة تحول حاسمة في خطط القمر الخاصة بوكالة "ناسا".
قدر المسؤولون في عام 2012 أن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي سيكلف 6 مليارات دولار لتطويره، وظهوره لأول مرة في عام 2017.
ومع ذلك، لم يطلق حتى الآن، وبعد أن كلف تطويره أكثر من 20 مليار دولار، وتضخم سعر إطلاقه إلى 4.1 مليار دولار من 500 مليون دولار مقدرة في البداية.