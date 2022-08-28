عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/نصر-الله-يلتقي-وفدا-من-قيادة-حماس-صور-1066925662.html
"نصر الله" يلتقي وفدا من قيادة "حماس".. صور
"نصر الله" يلتقي وفدا من قيادة "حماس".. صور
استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، وفدا من حركة حماس، حيث تم استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:16+0000
2022-08-28T11:16+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
حسن نصر الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066193490_95:0:1892:1011_1920x0_80_0_0_639c5f1d321eaf26fcd38ea82445c2ee.jpg
وأفادت قناة المنار، ظهر اليوم الأحد، بأن حسن نصر الله استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع وفد من قيادة الحركة، ضم كلا من خليل الحية وأسامة حمدان.وأشارت القناة إلى أنه جرى خلال اللقاء "استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وخصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "تم التداول حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066193490_319:0:1667:1011_1920x0_80_0_0_761686d828eb2387c0529e699fac8a72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, حسن نصر الله, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, حسن نصر الله, العالم العربي

"نصر الله" يلتقي وفدا من قيادة "حماس".. صور

11:16 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، وفدا من حركة حماس، حيث تم استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة.
وأفادت قناة المنار، ظهر اليوم الأحد، بأن حسن نصر الله استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع وفد من قيادة الحركة، ضم كلا من خليل الحية وأسامة حمدان.
وأشارت القناة إلى أنه جرى خلال اللقاء "استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وخصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "تم التداول حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала