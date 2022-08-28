https://sputnikarabic.ae/20220828/نصر-الله-يلتقي-وفدا-من-قيادة-حماس-صور-1066925662.html
"نصر الله" يلتقي وفدا من قيادة "حماس".. صور
"نصر الله" يلتقي وفدا من قيادة "حماس".. صور
استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، وفدا من حركة حماس، حيث تم استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:16+0000
2022-08-28T11:16+0000
2022-08-28T11:16+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
حسن نصر الله
العالم العربي
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وأفادت قناة المنار، ظهر اليوم الأحد، بأن حسن نصر الله استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع وفد من قيادة الحركة، ضم كلا من خليل الحية وأسامة حمدان.وأشارت القناة إلى أنه جرى خلال اللقاء "استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وخصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "تم التداول حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, حسن نصر الله, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, حسن نصر الله, العالم العربي
"نصر الله" يلتقي وفدا من قيادة "حماس".. صور
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استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، وفدا من حركة حماس، حيث تم استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة.
وأفادت قناة
المنار، ظهر اليوم الأحد، بأن حسن نصر الله
استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع وفد من قيادة الحركة، ضم كلا من خليل الحية وأسامة حمدان.
وأشارت القناة إلى أنه جرى خلال اللقاء "استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وخصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة
والضفة الغربية والقدس".
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "تم التداول حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة".