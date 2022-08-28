https://sputnikarabic.ae/20220828/هجوم-مسلح-على-منزل-برلماني-عراقي-بمحافظة-ميسان-1066919805.html

هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان

هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان

أعلن مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، أن منزل عضو مجلس النواب رائد المالكي في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T06:22+0000

2022-08-28T06:22+0000

2022-08-28T06:22+0000

أخبار العراق اليوم

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر ذاته أن منزل المالكي وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، تعرض لهجوم شنه مسلحون.وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم المسلح لم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.يأتي هذا في أعقاب إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيه للأجهزة الأمنية بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يساعد في بسط الاستقرار.

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أخبار العراق اليوم