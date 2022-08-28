https://sputnikarabic.ae/20220828/هجوم-مسلح-على-منزل-برلماني-عراقي-بمحافظة-ميسان-1066919805.html
هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان
هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان
أعلن مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، أن منزل عضو مجلس النواب رائد المالكي في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T06:22+0000
2022-08-28T06:22+0000
2022-08-28T06:22+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103893/38/1038933833_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_dc6e9d9717bf962b627ef12c8035adaa.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر ذاته أن منزل المالكي وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، تعرض لهجوم شنه مسلحون.وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم المسلح لم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.يأتي هذا في أعقاب إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيه للأجهزة الأمنية بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يساعد في بسط الاستقرار.
https://sputnikarabic.ae/20220827/زعيم-التيار-الصدري-بالعراق-يعلن-استعداده-لتوقيع-اتفاقية-لانسحاب-كل-أحزاب-ما-بعد-2003-1066901031.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103893/38/1038933833_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_04ca0cf22190e67f8ba87493fa3ead86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان
تابعنا عبر
أعلن مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، أن منزل عضو مجلس النواب رائد المالكي في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المصدر ذاته أن منزل المالكي وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، تعرض لهجوم شنه مسلحون.
وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم المسلح لم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.
يأتي هذا في أعقاب إصدار رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي، توجيه للأجهزة الأمنية بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يساعد في بسط الاستقرار.