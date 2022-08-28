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https://sputnikarabic.ae/20220828/هجوم-مسلح-على-منزل-برلماني-عراقي-بمحافظة-ميسان-1066919805.html
هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان
هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان
أعلن مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، أن منزل عضو مجلس النواب رائد المالكي في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T06:22+0000
2022-08-28T06:22+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر ذاته أن منزل المالكي وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، تعرض لهجوم شنه مسلحون.وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم المسلح لم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.يأتي هذا في أعقاب إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيه للأجهزة الأمنية بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يساعد في بسط الاستقرار.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان

06:22 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassanجنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش
جنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
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أعلن مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، أن منزل عضو مجلس النواب رائد المالكي في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر ذاته أن منزل المالكي وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، تعرض لهجوم شنه مسلحون.
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أمس, 13:32 GMT
وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم المسلح لم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.
يأتي هذا في أعقاب إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيه للأجهزة الأمنية بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يساعد في بسط الاستقرار.
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