https://sputnikarabic.ae/20220828/هل-تقبل-الأحزاب-العراقية-مبادرة-الصدر-وتنسحب-من-المشهد-السياسي-لإنهاء-الأزمة-1066939570.html

هل تقبل الأحزاب العراقية مبادرة الصدر وتنسحب من المشهد السياسي لإنهاء الأزمة؟

هل تقبل الأحزاب العراقية مبادرة الصدر وتنسحب من المشهد السياسي لإنهاء الأزمة؟

ألقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حجرا جديدا في المياه الراكدة لتحريك المشهد السياسي المتأزم في العراق لأكثر من 10 أشهر مضت، بعدما أعلن عن استعداده لتوقيع... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T16:15+0000

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وأوضح صالح محمد العراقي، وزير مقتدى الصدر، في تغريدة على "تويتر": "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، والأهم هو، عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها، وقيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا، بما فيهم التيار الصدري".حيث قوبلت تلك الدعوة بالقبول من بعض الفئات التي كانت تنادي بالتغيير الجذري وتغييب تلك الوجوه والأحزاب التي يرون أنها جذرت للطائفية والمحاصصة والفساد ووضعت العراق في أزمات متتالية.هل تنجح دعوة الصدر لانسحاب كل الأحزاب الحالية من المشهد السياسي لحل الأزمة أم أن هناك معوقات تقف في طريق تلك المبادرة؟وتعليقا على تلك الدعوة يقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، قحطان الخفاجي، إن مقترح الصدر بشأن إقصاء الأحزاب والشخصيات السياسية من المشهد الراهن، هو مقترح يخص مقتدى الصدر فقط، لأنه ليس من المنطق أن تنفذ الأحزاب ما ذهب إليه قائد التيار الصدري، لكن هناك جهة ثالثة تسعى لتحقيق مقترح الإقصاء، إذا هذا مقترح ضمن سياقات صراع سياسي ومباريات عقيمة بين التيار والإطار.صعوبة التطبيقوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، وهذا المقترح الصدري يدل على أن تلك المجاميع السياسية لا يمكن أن تكون في حياة الصدر مباشرة، فإما أن يزيحها الصدر بالقوة أو أن ينأى بعيدا عن تلك المجاميع، إذا ما بقيت سطوتها في الشارع العراقي، أي أنه لا مجال الآن لأي حوار أو تناغم أو توافق بين الصدر وبين تلك المجاميع، إذا تلك الدعوة تهدف إلى إقصاء تلك المجاميع من حياة الصدر وتياره، وليس بالضرورة إقصاء تلك الجماعات عن الساحة السياسية العراقية.وتابع الخفاجي، هذا المقترح بكل تأكيد سوف يصطدم برفض كبير من القوى السياسية، لأن تلك القوى لا يمكن أن تركن إلى هذا الشىء"الابتعاد عن الساحة السياسية" إلا إذا كانت هناك قوة تجبرها على هذا، مشيرا إلى أن ما يحدث هو جزء من صراع مباريات ذاتية لآراء لا مجال لتطبيقها، إلا إذا كانت الحوارات والتوافقات وتبادل الرأي سبيلا لتطبيقها.الإرادة الفعليةوأوضح رئيس لجنة العلوم السياسية، أن مقترح الصدر بإقصاء جميع الأحزاب السياسية عن المشهد السياسي، إن هو ذاته داخل في تلك الدعوة، فإن الأمر لا يحتاج الدعوة فقط وإنما يحتاج الإرادة الفعلية لتحقيقه من القوى السياسية المتصارعة و الحريصة على بقائها في المشهد، وأعتقد أن الصدر رغم إطلاقه لتلك الدعوة إلا أنه غير جاد في دعوته، فهو لا يزال يمتلك القوة، والطرح الذي قدمه التيار لا يمكن أن يتم إلا في حالتين، إما بالقوة أو بفرض إرادة المجتمع فوق الأنا السفلى، وهناك نجد أن القوة غائبة وليس هناك جهة محددة تقوم بها وتفضل أو وضع الأنا العليا فوق الأنا السفلى هى حالة غير موجودة في المشهد العراقي.مطلب جماهيريمن جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، مقترح الصدر بإقصاء الأحزاب والشخصيات السياسية التي شاركت في العملية السياسية بعد العام 2003 وحتى اليوم ليس جديدا، إنما هو مطلب جميع التظاهرات السلمية في العراق، وأهمها تظاهرات 25 فبراير/شباط لعام 2011 و تظاهرات المحافظات الست المنتفضة عام 2013، ثم تظاهرات ثورة أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 فهو مطلب شعبي، الآن توصل الصدر وتياره الذي شارك في العملية السياسية إلى هذا القرار.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تأتي أهمية تلك الدعوة لأنها تأتي من قبل طرف أصبح يعرف أنه ليس بالإمكان إصلاح العملية السياسية لأنه مضطلع على حجم ولاءات الأحزاب والمليشيات للخارج، و تبعيتها لإيران وأمريكا على حساب مصالح الشعب العراقي، وبالتأكيد هذه الدعوة إن تم الإصرار عليها وعدم التراجع عنها، ستحظى بدعم الشعب العراقي لأن أحزاب السلطة والحكومات المتعاقبة لم تكن خيارا شعبيا، إنما فرضت من قبل الحاكم لسلطة بول بريمر، وهم ذاتهم متمسكون بالحصص الحزبية والطائفية ولم تتغير منذ تسعة عشر عاما.حوار وطنيوأشار النايل إلى أن تلك الدعوة التي أطلقها الصدر لحل الأزمة كانت شرطا أساسيا للقوى المناهضة للاحتلال "المقاومة العراقية" التي واجهت الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003، وعزز ذلك بما جرى في مؤتمر القاهرة، حيث جمعت الجامعة العربية الأحزاب الحاكمة وقوى المناهضة والمقاومة التي مثلهم في وقتها الدكتور حارث سليمان الضاري رحمه الله، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، والذي خولته المقاومة العراقية بالتحدث والتفاوض عنها، حيث جرى وضع مسار الحل السياسي، وهو أن تأتي حكومة من الكفاءات العراقية والتكنوقراط المستقلين، وعدم مشاركة الأحزاب فيها، ويتم من خلالها إطلاق حوار وطني عراقي جامع يضع شكل النظام وقانون الأحزاب، تكون فيه التعددية السياسية بشكل حقيقي ضمن قانون انتخابات نزيهة تتنافس فيها الأحزاب على الوصول للسلطة.بداية الحلوأكد عضو الميثاق الوطني، أن هذه الدعوة التي يتبناها الصدر حاليا، هي ضربة قاسية للأحزاب الحالية لأنهم إن ذهبوا إليها أو أجبروا بالذهاب إليها في حالة استمرار الصدر بالثبات على هذا المطلب، فإن أحزاب وتشكيلات الإطار التنسيقي سوف تتبخر وتكتشف أنها ليست ذات ثقل جماهيري، أو أنها تحظى بدعم شعبي كما تدعي، لذلك يرفضون خطوة الصدر الذي لن يتأثر بتلك الخطوة إذا ما تم تطبيقها على أرض الواقع، لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية سوف تعيده إلى الحكم، في نفس الوقت لن يستطيع الإطار مواصلة الرحلة.ولفت النايل إلى أن دعوة الصدر لإقصاء المشاركين الحاليين في السلطة، هي بداية الحل لتجنيب البلاد من الفوضى، بشرط أن تكون الشخصيات القادمة مستقلة ووطنية ومهنية لقيادة المرحلة الانتقالية، لكن هذه الدعوات ستواجه من قبل المالكي ومليشيات الإطار التنسيقي، الذين بدؤوا بوضع آلية لمواجهة الصدر وتياره عسكريا، ما يؤكد أن لغة السلاح هى التي يسعون إليها لفرض الإرادات بالقوة.أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية في البلاد.وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينة أنه "تم التطرق، للعديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلد، وخصوصا الأزمة السياسية وتداعياتها".وأضاف البيان أن:وأكد الجانبين أيضا على "ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد".ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، والتي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".ويسعى التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فيما أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

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