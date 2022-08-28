https://sputnikarabic.ae/20220828/وزيرة-خارجية-حكومة-الدبيبة-مستمرون-في-السعي-للوصول-إلى-الانتخابات-في-ليبيا-1066941106.html
وزيرة خارجية حكومة الدبيبة: مستمرون في السعي للوصول إلى الانتخابات في ليبيا
وزيرة خارجية حكومة الدبيبة: مستمرون في السعي للوصول إلى الانتخابات في ليبيا
أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، "الاستمرار في السعي للوصول إلى الانتخابات التي تحقق الأمن والاستقرار والسلام". 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:36+0000
2022-08-28T16:36+0000
2022-08-28T16:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المنقوش، عبر حسابها على "تويتر"، إن "روح المقاومة لدى الشعب تتجدد رغم الأحداث المؤلمة بالأمس للعاصمة طرابلس والتي خلفت حزنًا وجنائز وأضرارا".واعتبرت أن "مقاومة الشعب رسالة للجميع ولكل من يحاول جر البلاد للفوضى والدمار"، مؤكدة أن حكومتها "مستمرة في الحياة والوصول إلى ما يتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار والسلام".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
وزيرة خارجية حكومة الدبيبة: مستمرون في السعي للوصول إلى الانتخابات في ليبيا
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أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، "الاستمرار في السعي للوصول إلى الانتخابات التي تحقق الأمن والاستقرار والسلام".
وقالت المنقوش، عبر حسابها على "تويتر"، إن "روح المقاومة لدى الشعب تتجدد رغم الأحداث المؤلمة بالأمس للعاصمة طرابلس والتي خلفت حزنًا وجنائز وأضرارا".
واعتبرت أن "مقاومة الشعب رسالة للجميع ولكل من يحاول جر البلاد للفوضى والدمار"، مؤكدة أن حكومتها "مستمرة في الحياة والوصول إلى ما يتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار والسلام".
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات
بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا
، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.