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https://sputnikarabic.ae/20220828/وزير-الداخلية-السوداني-يشدد-على-فرض-هيبة-الدولة-وسيادة-حكم-القانون-1066944619.html
وزير الداخلية السوداني يشدد على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون
وزير الداخلية السوداني يشدد على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون
شدد وزير الداخلية السوداني، عنان حامد محمد عمر، اليوم الأحد، على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:59+0000
2022-08-28T17:59+0000
أخبار السودان اليوم
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وتابع الوزير، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن فرض هيبة الدولة "ضروري لمنع الفوضى والتفلتات الأمنية في قطاع المعادن بالسودان". وخاطب عنان حامد، الإدارة العامة لتأمين التعدين في السودان حول واقع المشكلة ومستقبلها. وأشار الوزير إلى تحديات كثيرة تواجه تأمين التعدين. طالب الوزير بتحسين هيكل الرواتب والتأهيل والتدريب لكي تتمكن شرطة تأمين التعدين من القيام بمهامها.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

وزير الداخلية السوداني يشدد على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون

17:59 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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شدد وزير الداخلية السوداني، عنان حامد محمد عمر، اليوم الأحد، على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وتابع الوزير، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن فرض هيبة الدولة "ضروري لمنع الفوضى والتفلتات الأمنية في قطاع المعادن بالسودان".
وخاطب عنان حامد، الإدارة العامة لتأمين التعدين في السودان حول واقع المشكلة ومستقبلها.
وأشار الوزير إلى تحديات كثيرة تواجه تأمين التعدين. طالب الوزير بتحسين هيكل الرواتب والتأهيل والتدريب لكي تتمكن شرطة تأمين التعدين من القيام بمهامها.
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