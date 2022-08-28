https://sputnikarabic.ae/20220828/وزير-الداخلية-السوداني-يشدد-على-فرض-هيبة-الدولة-وسيادة-حكم-القانون-1066944619.html
وزير الداخلية السوداني يشدد على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون
وزير الداخلية السوداني يشدد على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون
شدد وزير الداخلية السوداني، عنان حامد محمد عمر، اليوم الأحد، على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:59+0000
2022-08-28T17:59+0000
2022-08-28T17:59+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وتابع الوزير، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن فرض هيبة الدولة "ضروري لمنع الفوضى والتفلتات الأمنية في قطاع المعادن بالسودان". وخاطب عنان حامد، الإدارة العامة لتأمين التعدين في السودان حول واقع المشكلة ومستقبلها. وأشار الوزير إلى تحديات كثيرة تواجه تأمين التعدين. طالب الوزير بتحسين هيكل الرواتب والتأهيل والتدريب لكي تتمكن شرطة تأمين التعدين من القيام بمهامها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
وزير الداخلية السوداني يشدد على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون
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شدد وزير الداخلية السوداني، عنان حامد محمد عمر، اليوم الأحد، على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وتابع الوزير، حسب صحيفة
"الانتباهة" السودانية، أن فرض هيبة الدولة "ضروري لمنع الفوضى والتفلتات الأمنية في قطاع المعادن بالسودان".
وخاطب عنان حامد، الإدارة العامة لتأمين التعدين في السودان حول واقع المشكلة ومستقبلها.
وأشار الوزير إلى تحديات كثيرة تواجه تأمين التعدين. طالب الوزير بتحسين هيكل الرواتب والتأهيل والتدريب لكي تتمكن شرطة تأمين التعدين من القيام بمهامها.