https://sputnikarabic.ae/20220828/وزير-الدفاع-الأسترالي-الوضع-في-أوكرانيا-أظهر-أهمية-تعزيز-التعاون-مع-ذوي-الأفكار-المشتركة-1066921048.html

وزير الدفاع الأسترالي: الوضع في أوكرانيا أظهر أهمية تعزيز التعاون مع "ذوي الأفكار المشتركة"

وزير الدفاع الأسترالي: الوضع في أوكرانيا أظهر أهمية تعزيز التعاون مع "ذوي الأفكار المشتركة"

يلتقي وزير الدفاع الأسترالي ونائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الفترة من 29 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقال بيان الوزارة الذي نشر عبر موقعها على الإنترنت.: "هذه هي الزيارة الأولى لنائب رئيس الوزراء إلى هذه الدول الثلاث منذ توليه منصبه، وهي وفرصة مهمة لتأكيد التزام حكومة ألبانيز(رئيس الوزراء الأسترالي) بتعزيز العلاقات مع شركاء الدفاع الأوروبيين الرئيسيين".وتجدر الإشارة إلى أن مارليس سيلتقي أيضًا برؤساء وكالات الاستخبارات وممثلي الصناعة في البلدان الثلاثة.وقام رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، في 3 أغسطس/آب بمراجعة استراتيجية كبيرة لقوات الدفاع الأسترالية، ووصفها بأنها ضرورية للدفاع عن الأمة وتجنب الصراع.وأعلن ألبانيز عن المراجعة يوم أمس الأربعاء، والتي قال إنها ستعد الجيش على مدى العقد المقبل لمواجهة "البيئة الأمنية المتدهورة"، بحسب ما ذكره موقع "sbs" الأسترالي.

https://sputnikarabic.ae/20220629/أستراليا-تؤكد-أنها-يجب-أن-توافق-على-برنامج-أسطول-غواصات-نووية-بحلول-مارس-2023-1064410037.html

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