https://sputnikarabic.ae/20220828/7-علامات-قد-تشير-إلى-احتمالية-إصابتك-بورم-في-المخ-1066935295.html

7 علامات قد تشير إلى احتمالية إصابتك بورم في المخ

7 علامات قد تشير إلى احتمالية إصابتك بورم في المخ

ليس هناك شك في أن سرطان الدماغ هو أحد أكثر الاكتشافات رعبا، وللأسف، في معظم الحالات، يأتي كمفاجأة. وعلى عكس الأنواع الأخرى من الأورام، لا يخضع سرطان الدماغ... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T15:15+0000

2022-08-28T15:15+0000

2022-08-28T15:15+0000

الصحة

منوعات

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أطلقت الجمعية الخيرية لأورام الدماغ في إنجلترا حملة منذ حوالي شهر لرفع الوعي بسرطان الدماغ بين الأطفال والبالغين ونشرت بعض العلامات الأولية التي يمكن أن تشير إلى وجود ورم في المخ.هناك أكثر من 100 نوع من أورام المخ، وهي مختلفة تماما عن بعضها البعض في سلوكها البيولوجي وطرق العلاج - بعضها يستهدف فئة أصغر سنا، وبعضها أكبر سنا، وفق موقع "healthy.walla".من المهم أن نلاحظ أن أورام المخ يمكن أن تؤثر بطرق مختلفة، فهناك من قد يعاني من أعراض مأساوية، بسبب المنطقة من الدماغ التي يوجد بها الورم، بينما لن يشعر البعض الآخر بأي شيء. والأهم من ذلك أن تتذكر- لا تعني أي من هذه العلامات تلقائيًا أنك مصاب بورم في المخ، ولكن إذا كنت قلقا، فاستشر طبيبك.1. النوباتإذا كنت تعاني من نوبة صرع أو نوبة غير مبررة، فيجب عليك الذهاب إلى قسم الطوارئ، حيث سيتم النظر في إجراء فحص عاجل للدماغ.2. ضعف في الوجه / الذراع / الساق على جانب واحد من الجسمقد يظهر هذا الضعف فجأة، مثل السكتة الدماغية، أو قد يصبح أكثر وضوحا تدريجيا على مدار عدة أسابيع، على سبيل المثال، جر قدمك أو التعثر على الرصيف الذي حدث بسبب عدم قدرتك على رفع قدمك عن الأرض.3. اضطراب الكلامتداخل الكلام، وعدم القدرة على العثور على الكلمات أو نطق الكلمات الخاطئة. صعوبة العثور على كلمة في بعض الأحيان أمر طبيعي، ولكن يمكن أن يكون علامة على وجود ورم في المخ إذا أصبح سيئا باستمرار على مدى أسابيع أو شهور وكان مرتبطا بأعراض أخرى.4. تغيير الشخصيةقد يصبح الأشخاص المصابون بورم في المخ أكثر بعدا أو مرتبكين لمدة عدة أشهر، أو يعانون أثناء القيام بالمهام التي كانوا قادرين على القيام بها سابقا، مثل العزف على آلة موسيقية أو دفع الفواتير عبر الإنترنت.5. تغييرات في مجال الرؤيةفي بعض الأحيان، تقلل أورام الدماغ من قدرتنا على رؤية الأشياء من جانب واحد. قد يتسبب ذلك في اصطدام الناس بعتبة الباب وعدم قدرتهم على رؤية شخص يجلس على الجانب الأيسر أو الأيمن. إذا كنت قلقا بشأن تغيرات الرؤية، فابدأ بالاتصال بطبيب العيون، الذي يمكنه إجراء فحص للعين وإحالتك إلى المستشفى إذا لزم الأمر.6. صعوبة قراءة الكلمات أو تفسيرهاإذا لاحظت أنك تواجه المزيد من الصعوبات في كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو إرسال النصوص، أو فهم معنى الترجمة أو الكلمات في كتاب ما - حتى لو كنت قادرا على قراءتها بوضوح، لكن الدماغ يرفض تفسيرها أو فهمها.7. الصداعالصداع هو أحد الأعراض التي يربطها معظم الناس بأورام الدماغ، ولكن من غير المعتاد في الواقع أن يكون الصداع هو العَرَض الوحيد لورم الدماغ. عندما يتعلق الأمر بالقلق بشأن أورام المخ، يتحدث الأطباء عن "الصداع الإضافي"، أي الصداع بالإضافة إلى الأعراض الأخرى.

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