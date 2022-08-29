https://sputnikarabic.ae/20220829/آبي-أحمد-هناك-الكثير-من-المجالات-التي-يمكن-تعزيز-التعاون-فيها-بين-إثيوبيا-والجزائر-1066993655.html

آبي أحمد: هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها بين إثيوبيا والجزائر

آبي أحمد: هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها بين إثيوبيا والجزائر

علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على لقائه، اليوم الاثنين، مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T14:57+0000

2022-08-29T14:57+0000

2022-08-29T14:57+0000

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وعبّر أحمد عبر "تويتر" عن "سروره بلقاء تبون، مؤكدا أن إثيوبيا والجزائر تتمتعان بعلاقات تاريخية منذ فترة طويلة".وأكد أن هناك الكثير من المجالات التي من الممكن تعزيز تعاون إثيوبيا والجزائر فيها.ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدته إلى أنه ناقش مع الرئيس الجزائري العلاقات بين بلديهما.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، زار اليوم الاثنين شركة "صيدال" للأدوية في العاصمة الجزائر، والتي تنتج 200 نوعا من الأدوية، قبل لقائه بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. وسوف ترسل "صيدال" الأدوية إلى إثيوبيا قريبا، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن إجراء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للجزائر.وأشار الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل إلى أن تبون "أجرى محادثات على انفراد مع آبي أحمد".وأقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، استقبالا رسميا لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.وفي يوليو/ تموز الماضي زارت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين.

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