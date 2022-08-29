عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/أسود-هزيلة-أكلت-نفسها-من-شدة-الجوع-داخل-محمية-شهيرة-في-المكسيك-فيديو-1066981094.html
أسود هزيلة "أكلت نفسها" من شدة الجوع داخل محمية شهيرة في المكسيك... فيديو
أسود هزيلة "أكلت نفسها" من شدة الجوع داخل محمية شهيرة في المكسيك... فيديو
شعر محبو الحيوانات بصدمة بالغة من فيديوهات متداولة مؤخرا بمواقع التواصل، ترصد حال حيوانات داخل محمية شهيرة في المكسيك، أصبحت مصدر جذب واهتمام للعديد من... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:51+0000
2022-08-29T12:51+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103029/20/1030292057_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7fc835978593b0bb6e08daeae8025e0f.jpg
ولم تعكس الفيديوهات الوضع الذي ينبغي أن تعيش فيه محمية "بلاك جاكوار-وايت تايغر"، وهي أنها تعيش في سعادة وتشعر بالشبع، وتستمتع بمرح في مناطقة واسعة ومفتوحة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وترصد الفيديوهات التي سجلها موظفون سابقون ومجموعات حماية الحيوانات أحوالا مزرية للحيوانات داخل المحمية، ومنها أسدا مريضا يرقد بلا حراك على الأرض، وأسدًا آخر يعض ذيله بسبب جوعه الشديد على ما يبدو، وحيوانات غريبة هزيلة للغاية، ويبدو أن حالتها لا تسمح بالركض أو اللعب.وأفادت الرابطة المكسيكية لحدائق الحيوان والمربين وأحواض الأسماك، أن الحيوانات داخل المحمية الشهيرة لم تتلق رعاية طبية ولا طعاما كافيا، خاصة منذ بداية جائحة (كوفيد-19).وبعد تداول الفيديوهات، داهمت شركة مكسيكو سيتي في أوائل شهر يوليو/ تموز، محمية حيوانات "بلاك جاكوار-وايت تايغر" للتحقيق في الأمر.من ناحيته قال المحامي الخاص برئيس محمية "بلاك جاكوار-وايت تايغر"، إدواردو سيرو، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إنه لا يجري مقابلات إعلامية في الوقت الحالي.وأشار في حساب مؤسسته على مواقع التواصل إن المحمية تعتمد على متبرعين من القطاع الخاص، وأن التبرعات انخفضت بشكل كبير مع بداية وباء "كورونا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103029/20/1030292057_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2860da0e9d532cc117451793a14c07c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

أسود هزيلة "أكلت نفسها" من شدة الجوع داخل محمية شهيرة في المكسيك... فيديو

12:51 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Marvin Recinosأسود في حديقة سان سلفادور الوطنية، 21 فبراير/ سباط 2018
أسود في حديقة سان سلفادور الوطنية، 21 فبراير/ سباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
أسود في حديقة سان سلفادور الوطنية، 21 فبراير/ سباط 2018
© AFP 2022 / Marvin Recinos
تابعنا عبرTelegram
شعر محبو الحيوانات بصدمة بالغة من فيديوهات متداولة مؤخرا بمواقع التواصل، ترصد حال حيوانات داخل محمية شهيرة في المكسيك، أصبحت مصدر جذب واهتمام للعديد من المشاهير العالميين.
ولم تعكس الفيديوهات الوضع الذي ينبغي أن تعيش فيه محمية "بلاك جاكوار-وايت تايغر"، وهي أنها تعيش في سعادة وتشعر بالشبع، وتستمتع بمرح في مناطقة واسعة ومفتوحة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وترصد الفيديوهات التي سجلها موظفون سابقون ومجموعات حماية الحيوانات أحوالا مزرية للحيوانات داخل المحمية، ومنها أسدا مريضا يرقد بلا حراك على الأرض، وأسدًا آخر يعض ذيله بسبب جوعه الشديد على ما يبدو، وحيوانات غريبة هزيلة للغاية، ويبدو أن حالتها لا تسمح بالركض أو اللعب.
وأفادت الرابطة المكسيكية لحدائق الحيوان والمربين وأحواض الأسماك، أن الحيوانات داخل المحمية الشهيرة لم تتلق رعاية طبية ولا طعاما كافيا، خاصة منذ بداية جائحة (كوفيد-19).

وقال رئيس المنظمة، إرنستو زازويتا، إن "ظروف الحيوانات كانت سيئة للغاية، ويمكن أن ترى عظامهما، وبعضها مصاب بالجرب، والبعض الآخر فقد عينا وآخر أذنا وآخر ذيلا، لقد أكلت أنفسها".

وبعد تداول الفيديوهات، داهمت شركة مكسيكو سيتي في أوائل شهر يوليو/ تموز، محمية حيوانات "بلاك جاكوار-وايت تايغر" للتحقيق في الأمر.
من ناحيته قال المحامي الخاص برئيس محمية "بلاك جاكوار-وايت تايغر"، إدواردو سيرو، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إنه لا يجري مقابلات إعلامية في الوقت الحالي.
وأشار في حساب مؤسسته على مواقع التواصل إن المحمية تعتمد على متبرعين من القطاع الخاص، وأن التبرعات انخفضت بشكل كبير مع بداية وباء "كورونا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала