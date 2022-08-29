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https://sputnikarabic.ae/20220829/أكثر-الأعوام-دموية-منذ-2016-مقتل-85-فلسطينيا-في-الضفة-الغربية-عام-2022-1066957350.html
أكثر الأعوام دموية منذ 2016... مقتل 85 فلسطينيا في الضفة الغربية عام 2022
أكثر الأعوام دموية منذ 2016... مقتل 85 فلسطينيا في الضفة الغربية عام 2022
قتل 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية خلال السنة الجارية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:00+0000
2022-08-29T08:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
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يقول الجيش الإسرائيلي إن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا مسلحين أو من راشقي الحجارة الذي يستهدفون الجنود، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".يشمل الرقم الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات مميتة داخل إسرائيل.لكنه يشمل أيضا الكثير من المدنيين بما في ذلك صحفية مخضرمة ومحام قاد سيارته على ما يبدو دون قصد إلى منطقة معركة، بالإضافة لشباب محليين نزلوا إلى الشوارع ردا على غزو أحيائهم.وقد أدى طول وتكرار المداهمات إلى تسليط الضوء على تكتيكات إسرائيل في الضفة الغربية حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال المستمر منذ عقود، وينظر الفلسطينيون إلى الوجود العسكري على أنه إذلال وتهديد.وصعدت إسرائيل من عملياتها خلال الربيع الماضي بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.لم تكن هناك هجمات مميتة منذ مايو/ أيار، ولكن عمليات الجيش الإسرائيلي العنيفة تواصلت.ومع بقاء 4 أشهر في العام الجاري، إلا أن هذه هي أعلى حصيلة ضحايا منذ 2016 الذي يمثل نهاية موجة العنف السابقة، عندما قتل 91 فلسطينيا وفقا للبيانات السنوية التي جمعتها منظمة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
https://sputnikarabic.ae/20220824/الجيش-الإسرائيلي-يتحرك-بعد-واقعة-جديدة-محرجة-جنود-يضربون-فلسطينيين-عزل-فيديو-1066819216.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

أكثر الأعوام دموية منذ 2016... مقتل 85 فلسطينيا في الضفة الغربية عام 2022

08:00 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyehطفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh
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قتل 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية خلال السنة الجارية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016.
يقول الجيش الإسرائيلي إن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا مسلحين أو من راشقي الحجارة الذي يستهدفون الجنود، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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يشمل الرقم الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات مميتة داخل إسرائيل.
لكنه يشمل أيضا الكثير من المدنيين بما في ذلك صحفية مخضرمة ومحام قاد سيارته على ما يبدو دون قصد إلى منطقة معركة، بالإضافة لشباب محليين نزلوا إلى الشوارع ردا على غزو أحيائهم.
وقد أدى طول وتكرار المداهمات إلى تسليط الضوء على تكتيكات إسرائيل في الضفة الغربية حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال المستمر منذ عقود، وينظر الفلسطينيون إلى الوجود العسكري على أنه إذلال وتهديد.

تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية دورية في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967.

وصعدت إسرائيل من عملياتها خلال الربيع الماضي بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.
لم تكن هناك هجمات مميتة منذ مايو/ أيار، ولكن عمليات الجيش الإسرائيلي العنيفة تواصلت.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت 85 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ بداية العام.
ومع بقاء 4 أشهر في العام الجاري، إلا أن هذه هي أعلى حصيلة ضحايا منذ 2016 الذي يمثل نهاية موجة العنف السابقة، عندما قتل 91 فلسطينيا وفقا للبيانات السنوية التي جمعتها منظمة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
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