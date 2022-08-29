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https://sputnikarabic.ae/20220829/أمريكا-تخفض-سعر-تذكرة-السينما-إلى-3-دولارات-فقط-لمدة-يوم-واحد-1066983996.html
أمريكا تخفض سعر تذكرة السينما إلى 3 دولارات فقط لمدة يوم واحد
أمريكا تخفض سعر تذكرة السينما إلى 3 دولارات فقط لمدة يوم واحد
اتفقت معظم دور العرض السينمائية داخل أمريكا على تخفيض سعر تذكرة السينما إلى 3 دولار، ولكن ذلك لمدة يوم واحد فقط. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:28+0000
2022-08-29T13:28+0000
مجتمع
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وستوفر أكثر من 3 ألاف دور عرض سينمائية، وأكثر من 30 ألف شاشة، فضلا عن جميع استوديوهات الأفلام الكبرى حول أمريكا، ذلك السعر المخفض طوال يوم السبت الموافق 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك احتفالا بمناسبة خاصة، هي "اليوم الوطني للسينما"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.كما تأتي الخطوة بغرض جذب رواد السينما، خلال فترة هادئة شهدها شباك التذاكر الأمريكية، في وقت لا تزال صناعة السينما تتعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد العالمية، وعلى إثره ظهور منصات البث الرقمي مثل "ديزني بلس"، التي سحبت البساط من دور العرض السينمائية.وقالت رئيسة مؤسسة السينما في أمريكا، جاكي برينمان: "بعد العودة القياسية هذا الصيف إلى دور السينما، أردنا أن نفعل شيئا للاحتفال بالذهاب إلى السينما، نحن نقوم بذلك من خلال تقديم "الشكر" لرواد السينما الذين جعلوا هذا الصيف ينتعش، ومن خلال تقديم إغراء إضافي لأولئك الذين لم يعودوا بعد للسينما".هذا ومازالت العديد من سلاسل دور العرض السينمائية في أمريكا، مثل "سينمات ريغال"، تكافح لإبقاء أبوابها مفتوحة للجماهير، وسط إجراءات الإغلاق الصارمة في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.
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مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تخفض سعر تذكرة السينما إلى 3 دولارات فقط لمدة يوم واحد

13:28 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANدور عرض سينمائية تابعة لشركة "AMC" الأمريكية
دور عرض سينمائية تابعة لشركة AMC الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
دور عرض سينمائية تابعة لشركة "AMC" الأمريكية
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
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اتفقت معظم دور العرض السينمائية داخل أمريكا على تخفيض سعر تذكرة السينما إلى 3 دولار، ولكن ذلك لمدة يوم واحد فقط.
وستوفر أكثر من 3 ألاف دور عرض سينمائية، وأكثر من 30 ألف شاشة، فضلا عن جميع استوديوهات الأفلام الكبرى حول أمريكا، ذلك السعر المخفض طوال يوم السبت الموافق 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك احتفالا بمناسبة خاصة، هي "اليوم الوطني للسينما"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
كما تأتي الخطوة بغرض جذب رواد السينما، خلال فترة هادئة شهدها شباك التذاكر الأمريكية، في وقت لا تزال صناعة السينما تتعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد العالمية، وعلى إثره ظهور منصات البث الرقمي مثل "ديزني بلس"، التي سحبت البساط من دور العرض السينمائية.
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وقالت رئيسة مؤسسة السينما في أمريكا، جاكي برينمان: "بعد العودة القياسية هذا الصيف إلى دور السينما، أردنا أن نفعل شيئا للاحتفال بالذهاب إلى السينما، نحن نقوم بذلك من خلال تقديم "الشكر" لرواد السينما الذين جعلوا هذا الصيف ينتعش، ومن خلال تقديم إغراء إضافي لأولئك الذين لم يعودوا بعد للسينما".
هذا ومازالت العديد من سلاسل دور العرض السينمائية في أمريكا، مثل "سينمات ريغال"، تكافح لإبقاء أبوابها مفتوحة للجماهير، وسط إجراءات الإغلاق الصارمة في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.
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