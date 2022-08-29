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https://sputnikarabic.ae/20220829/أمين-مؤتمر-الكنابي-السوداني-لـسبوتنيك-الوضع-مأساوي-بسبب-السيول-ونحتاج-إعانات-عاجلة-صور-1067003958.html
أمين مؤتمر الكنابي السوداني لـ"سبوتنيك": الوضع مأساوي بسبب السيول ونحتاج إعانات عاجلة... صور
أمين مؤتمر الكنابي السوداني لـ"سبوتنيك": الوضع مأساوي بسبب السيول ونحتاج إعانات عاجلة... صور
أكد أمين عام مركزية مؤتمر الكنابي في السودان جعفر محمدين، أن السيول والفيضانات التي ضربت ولاية الجزيرة، لا تزال آثارها المدمرة باقية على الأرض، وأنه يجري العمل... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T17:59+0000
2022-08-29T17:59+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن سكان المناطق التي جرفتها السيول فقدوا كل شيء سواء كانت الماشية أو منازلهم ووسائل معيشتهم اليومية.وتابع محمدين: "هناك إجحاف في توزيع المساعدات الخارجية الإغاثية التي دخلت إلى السودان، ومنطقة الكنابي لا تجد أي من مقومات الحياة اليومية، وأعلنا عن مبادرة من أجل تجميع بعض الأموال لمساعدة الأهالي، لكن الغريب أن الحكومة السودانية أيضا غضت الطرف عن الكنابي".وأوضح أمين مركزية الكنابي أن "السيول والأمطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة عامة ومنطقة المناقل بصفة خاصة، نتج على إثرها دمار شامل وكامل للكنابي بسبب وجودهم في مجاري المياة ومنحدرات السيول مما أدى إلى فقد كل ممتلكاتهم من مواشي ومحاصيل وغيرها من ممتلكات، والآن هم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهم في حاجة ماسة للغذاء والكساء والمأوى والدواء".(كمبو بركل- كمبو الدار البيضاء- كمبو الحفيرة- كمبو السيلا- كمبو الهادي -كمبو كاجق- كمبو ضباط - كمبو الحاج- كمبو عبد الباقي -كومبو مكي -كمبو رابح -كمبو 26 أم طلحة- كمبو الطائف- كمبو طويلة يونس- كمبو 13 القنطرة).وتابع: "بلغ عدد الكنابي المتضررة التي تم حصرها بواسطة لجنة الدعم والإسناد بمركزية مؤتمر الكنابي عدد 35 كنبو فقدوا كل شيء".وأعلنت السلطات السودانية أن مدينتي الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان الذي ضرب عدة ولايات في البلاد.جاء هذا في البيان الصادر، اليوم الاثنين، عن لجنة الفيضان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".وقال البيان إن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، مشيرا إلى أن منسوب النيل الأزرق بلغ عند الحدود السودانية الإثيوبية 550 مليون متر مكعب.وسجل منسوب نهر عطبرة 598 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض 157 مليون متر مكعب في اليوم.وحثت اللجنة المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة على اتخاذ الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.ويوم أمس الأحد، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت عدة ولايات، إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا.يذكر أن موسم الأمطار يبدأ عادة في السودان في يونيو/ حزيران، ويستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وتصل الفيضانات لذروتها في أغسطس/ آب وسبتمبر.وخلال العام الماضي، لقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.
https://sputnikarabic.ae/20220817/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-77-قتيلا-وإصابة-30-آخرين-1066521427.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

أمين مؤتمر الكنابي السوداني لـ"سبوتنيك": الوضع مأساوي بسبب السيول ونحتاج إعانات عاجلة... صور

17:59 GMT 29.08.2022
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Photo / CANABI CONGRESS
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أكد أمين عام مركزية مؤتمر الكنابي في السودان جعفر محمدين، أن السيول والفيضانات التي ضربت ولاية الجزيرة، لا تزال آثارها المدمرة باقية على الأرض، وأنه يجري العمل على دعم المتضررين بجمع التبرعات.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن سكان المناطق التي جرفتها السيول فقدوا كل شيء سواء كانت الماشية أو منازلهم ووسائل معيشتهم اليومية.
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESS
وتابع محمدين: "هناك إجحاف في توزيع المساعدات الخارجية الإغاثية التي دخلت إلى السودان، ومنطقة الكنابي لا تجد أي من مقومات الحياة اليومية، وأعلنا عن مبادرة من أجل تجميع بعض الأموال لمساعدة الأهالي، لكن الغريب أن الحكومة السودانية أيضا غضت الطرف عن الكنابي".
وقال أمين مركزية الكنابي: "الوضع مأساوي ونحتاج لمواد غذائية وخيام إيواء، وتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح أمين مركزية الكنابي أن "السيول والأمطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة عامة ومنطقة المناقل بصفة خاصة، نتج على إثرها دمار شامل وكامل للكنابي بسبب وجودهم في مجاري المياة ومنحدرات السيول مما أدى إلى فقد كل ممتلكاتهم من مواشي ومحاصيل وغيرها من ممتلكات، والآن هم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهم في حاجة ماسة للغذاء والكساء والمأوى والدواء".
وأشار محمدين إلى أن مركزية مؤتمر الكنابي قامت بتفقد مناطق الكنابي المنكوبة في محلية المناقل التي شملت:
(كمبو بركل- كمبو الدار البيضاء- كمبو الحفيرة- كمبو السيلا- كمبو الهادي -كمبو كاجق- كمبو ضباط - كمبو الحاج- كمبو عبد الباقي -كومبو مكي -كمبو رابح -كمبو 26 أم طلحة- كمبو الطائف- كمبو طويلة يونس- كمبو 13 القنطرة).
وتابع: "بلغ عدد الكنابي المتضررة التي تم حصرها بواسطة لجنة الدعم والإسناد بمركزية مؤتمر الكنابي عدد 35 كنبو فقدوا كل شيء".
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 77 قتيلا وإصابة 30 آخرين
17 أغسطس, 12:19 GMT
وأعلنت السلطات السودانية أن مدينتي الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان الذي ضرب عدة ولايات في البلاد.
جاء هذا في البيان الصادر، اليوم الاثنين، عن لجنة الفيضان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وقال البيان إن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، مشيرا إلى أن منسوب النيل الأزرق بلغ عند الحدود السودانية الإثيوبية 550 مليون متر مكعب.
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
1/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
2/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
3/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
5/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
6/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
7/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
8/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
9/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
10/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي
11/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
1/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
2/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
3/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
4/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
5/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
6/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
7/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
8/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
9/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
10/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
11/11
© Photo / CANABI CONGRESS
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
وسجل منسوب نهر عطبرة 598 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض 157 مليون متر مكعب في اليوم.
وحثت اللجنة المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة على اتخاذ الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
فيضانات نهر النيل في السودان الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2021
السودان... فيضانات تغزو قرى النيل الأبيض وخسائر مادية واسعة... صور
18 فبراير 2021, 12:43 GMT
ويوم أمس الأحد، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت عدة ولايات، إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا.
يذكر أن موسم الأمطار يبدأ عادة في السودان في يونيو/ حزيران، ويستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وتصل الفيضانات لذروتها في أغسطس/ آب وسبتمبر.
وخلال العام الماضي، لقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.
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