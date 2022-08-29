عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220829/إزالة-الألغام-من-مصنع-آزوفماش-في-ماريوبول-1066973710.html
إزالة الألغام من مصنع "آزوفماش" في ماريوبول
إزالة الألغام من مصنع "آزوفماش" في ماريوبول
عثر مختصو مجموعة إزالة الألغام على قنابل يدوية وقاذفات قنابل وذخيرة لـ"توتشكا-أو" في مصنع "آزوفماش" في ماريوبول. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T11:35+0000
2022-08-29T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066973872_0:300:2980:1976_1920x0_80_0_0_33d52b7a35826c9cdf372e3a461401fb.jpg
قال قائد فريق المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية إنه "خلال اليومين الماضيين، تم العثور على 30 ذخيرة في ورشة واحدة فقط في مصنع "آزوفماش". وهذا ما تبقى بعد الأعمال العدائية. القنابل اليدوية التي لم تنفجر، وطلقات قاذفات القنابل اليدوية فوغ-17 تحت الماسورة". وأضاف قائلاً: "كان لدينا أيضا ذخائر عنقودية من طراز توتشكا-أو".في منتصف يوليو/ تموز، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو، أنهم يخططون لإصلاح مصنع "آزوفماش" الذي تضرر نتيجة الأعمال العدائية، لكن هذا لن يحدث حتى عام 2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066973872_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_77e46ac490ff7a4a55523019ceb435e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
фото, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

إزالة الألغام من مصنع "آزوفماش" في ماريوبول

11:35 GMT 29.08.2022
تابعنا عبرTelegram
عثر مختصو مجموعة إزالة الألغام على قنابل يدوية وقاذفات قنابل وذخيرة لـ"توتشكا-أو" في مصنع "آزوفماش" في ماريوبول.
قال قائد فريق المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية إنه "خلال اليومين الماضيين، تم العثور على 30 ذخيرة في ورشة واحدة فقط في مصنع "آزوفماش". وهذا ما تبقى بعد الأعمال العدائية. القنابل اليدوية التي لم تنفجر، وطلقات قاذفات القنابل اليدوية فوغ-17 تحت الماسورة". وأضاف قائلاً: "كان لدينا أيضا ذخائر عنقودية من طراز توتشكا-أو".
في منتصف يوليو/ تموز، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو، أنهم يخططون لإصلاح مصنع "آزوفماش" الذي تضرر نتيجة الأعمال العدائية، لكن هذا لن يحدث حتى عام 2023.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقد أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقد أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقد أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف لغما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف لغما على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف لغما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما داخل مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما داخل مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما داخل مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقدون أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جنود من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقدون أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جنود من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقدون أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала