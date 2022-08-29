إزالة الألغام من مصنع "آزوفماش" في ماريوبول
عثر مختصو مجموعة إزالة الألغام على قنابل يدوية وقاذفات قنابل وذخيرة لـ"توتشكا-أو" في مصنع "آزوفماش" في ماريوبول.
قال قائد فريق المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية إنه "خلال اليومين الماضيين، تم العثور على 30 ذخيرة في ورشة واحدة فقط في مصنع "آزوفماش". وهذا ما تبقى بعد الأعمال العدائية. القنابل اليدوية التي لم تنفجر، وطلقات قاذفات القنابل اليدوية فوغ-17 تحت الماسورة". وأضاف قائلاً: "كان لدينا أيضا ذخائر عنقودية من طراز توتشكا-أو".
في منتصف يوليو/ تموز، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو، أنهم يخططون لإصلاح مصنع "آزوفماش" الذي تضرر نتيجة الأعمال العدائية، لكن هذا لن يحدث حتى عام 2023.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقد أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقد أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف لغما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف لغما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم بإزالة الألغام من أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما داخل مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما داخل مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقدون أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
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جنود من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يتفقدون أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022