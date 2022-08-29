عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/إصابة-جندي-إسرائيلي-وإطلاق-نار-على-نقاط-عسكرية-إسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1066951710.html
إصابة جندي إسرائيلي وإطلاق نار على نقاط عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية
إصابة جندي إسرائيلي وإطلاق نار على نقاط عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية
أصيب جندي إسرائيلي بجراح، اليوم الأحد، بعد إلقاء شبان فلسطينيين الحجارة صوب دورية عسكرية عند مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T00:34+0000
2022-08-29T00:34+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065666171_0:149:1469:975_1920x0_80_0_0_7dedebd1904a8d5c5843b790b960b73e.jpg
القدس - سبوتنيك. كما أطلق مسلحون النيران على موقعين عسكريين تابعين للجيش أحدهما عند مدخل مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله ، والآخر عند مدخل مستوطنة "يتسهار" جنوب مدينة نابلس، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.وذكرت القناة نقلا عن مصادر أمنية قولها، "عمليتا إطلاق نار، قبل قليل، نحو قوات الجيش الإسرائيلي، واحدة قرب مستوطنة (عوفرا) شرقي رام الله، والثانية قرب مستوطنة (يتسهار) جنوبي نابلس دون وقوع إصابات".ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية وأغلقت المنطقتين، وباشر بعمليات تمشيط وتفتيش للمركبات الفلسطينية المسافرة على الطريق بين وسط الضفة الغربية وشمالها.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-صدمته-إزاء-الحالة-الصحية-للأسير-الفلسطيني-خليل-العواودة-1066951283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065666171_0:11:1469:1113_1920x0_80_0_0_60ba7309b5cba6cfaec61aa677a71de8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إصابة جندي إسرائيلي وإطلاق نار على نقاط عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

00:34 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أصيب جندي إسرائيلي بجراح، اليوم الأحد، بعد إلقاء شبان فلسطينيين الحجارة صوب دورية عسكرية عند مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله.
القدس - سبوتنيك. كما أطلق مسلحون النيران على موقعين عسكريين تابعين للجيش أحدهما عند مدخل مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله ، والآخر عند مدخل مستوطنة "يتسهار" جنوب مدينة نابلس، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن "جنديا أصيب بعد رشقه بالحجارة من قبل فلسطينيين قرب مستوطنة (نفيه تسوف)".
وذكرت القناة نقلا عن مصادر أمنية قولها، "عمليتا إطلاق نار، قبل قليل، نحو قوات الجيش الإسرائيلي، واحدة قرب مستوطنة (عوفرا) شرقي رام الله، والثانية قرب مستوطنة (يتسهار) جنوبي نابلس دون وقوع إصابات".
صورة أرشيفية لأسرى فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة
أمس, 22:05 GMT
ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية وأغلقت المنطقتين، وباشر بعمليات تمشيط وتفتيش للمركبات الفلسطينية المسافرة على الطريق بين وسط الضفة الغربية وشمالها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала