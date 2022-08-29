https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-أفغانستان-تبني-جيشا-وطنيا-قوامه-150-ألف-جندي-1066953389.html
إعلام: أفغانستان تبني جيشا وطنيا قوامه 150 ألف جندي
إعلام: أفغانستان تبني جيشا وطنيا قوامه 150 ألف جندي
أفادت وكالة أنباء "بختار" الحكومية الأفغانية يوم الأحد، أن حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، التي تدير البلاد، قامت ببناء... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:39+0000
2022-08-29T04:39+0000
2022-08-29T04:39+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة.ونقلت الوكالة عن القائم بأعمال وزير الدفاع مولوي محمد يعقوب مجاهد، قوله إن "عدد الأفراد الحاليين في الجيش الوطني يبلغ 150 ألفا. وقد يرتفع العدد".ووفقا للمسؤول العسكري الكبير، فإن الفرق الفنية بوزارة الدفاع قامت بإصلاح 60 مروحية معطوبة خلال العام الماضي، وفقا لوكالة "شينخوا".وقال خبراء إن الحكومة الأفغانية السابقة، التي انهارت في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أغسطس/آب العام الماضي، كانت لديها قوة أمنية قوامها 350 ألف فرد، بما في ذلك جيش وطني قوامه 150 ألف فرد.
https://sputnikarabic.ae/20220828/طالبان-تتهم-باكستان-بفتح-مجالها-الجوي-أمام-المسيّرات-الأميركية-لدخول-الأجواء-الأفغانية-1066925324.html
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
إعلام: أفغانستان تبني جيشا وطنيا قوامه 150 ألف جندي
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أفادت وكالة أنباء "بختار" الحكومية الأفغانية يوم الأحد، أن حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، التي تدير البلاد، قامت ببناء جيش وطني قوامه 150 ألف جندي.
وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة.
ونقلت الوكالة عن القائم بأعمال وزير الدفاع مولوي محمد يعقوب مجاهد، قوله إن "عدد الأفراد الحاليين في الجيش الوطني يبلغ 150 ألفا
. وقد يرتفع العدد".
ووفقا للمسؤول العسكري الكبير، فإن الفرق الفنية بوزارة الدفاع قامت بإصلاح 60 مروحية معطوبة خلال العام الماضي، وفقا لوكالة "شينخوا".
وقال خبراء إن الحكومة الأفغانية السابقة، التي انهارت في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أغسطس/آب العام الماضي، كانت لديها قوة أمنية قوامها 350 ألف فرد، بما في ذلك جيش وطني قوامه 150 ألف فرد.