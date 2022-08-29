https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-أمريكي-نحو-60-من-الجمهوريين-يريدون-ترشح-ترامب-للرئاسة-في-عام-2024-1066977085.html

إعلام أمريكي: نحو 60% من الجمهوريين يريدون ترشح ترامب للرئاسة في عام 2024

إعلام أمريكي: نحو 60% من الجمهوريين يريدون ترشح ترامب للرئاسة في عام 2024

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشر يوم الأحد الماضي، الذي أجرته صحيفة USA Today الوطنية وخدمة الاجتماع Ipsos، أن حوالي 6 من كل 10 جمهوريين يعتقد أن على الرئيس... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T11:58+0000

2022-08-29T11:58+0000

2022-08-29T11:58+0000

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وبحسبهم، فإن 59٪ من الجمهوريين يؤيدون ترشيح ترامب، بينما يعتقد 41٪ من المستطلعين أن سياسيًا آخر يجب أن يمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات. في غضون ذلك، أشار 44٪ من المشاركين الديمقراطيين إلى أنه ينبغي إعادة انتخاب رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، في عام 2024، بينما 56٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مرشحًا آخر يجب أن يمثل حزبهم.عندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع سرد السمات الإيجابية للرئيس السابق، أشار غالبية الجمهوريين - 90٪ - إلى استعداد ترامب لاستخدام كل الوسائل المتاحة له لتحقيق هدفه. في الوقت نفسه، يعتقد 82٪ من الجمهوريين الذين استطلعت آراؤهم أن الرئيس السابق يمكن أن يفوز في انتخابات عام 2024.شمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس/ آب، 2345 من البالغين الأمريكيين. احتمال خطأ دقة النتائج يعادل 4.2%.

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