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https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-العراقي-وأرتال-للحشد-الشعبي-حاولت-دخول-بغداد-1067013174.html
إعلام: اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وأرتال للحشد الشعبي حاولت دخول بغداد
إعلام: اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وأرتال للحشد الشعبي حاولت دخول بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش العراقي وأرتال تابعة للحشد حاولت دخول بغداد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T22:46+0000
2022-08-29T23:05+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وذكر موقع "بغداد اليوم"، أن مواجهات مسلحة عنيفة وقعت بين الفرقة 11 من الجيش العراقي وأرتال تابعة لقوات الحشد الشعبي حاولت دخول بغداد عبر سيطرة الراشدية".وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوع حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائق آر بي جي ورشاشات ثقيلة.وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، كما قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتل-15-شخصا-وإصابة-أكثر-من-300-آخرين-في-الاشتباكات-بالعراق-1067012295.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

إعلام: اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وأرتال للحشد الشعبي حاولت دخول بغداد

22:46 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 23:05 GMT 29.08.2022)
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش العراقي وأرتال تابعة للحشد حاولت دخول بغداد.
وذكر موقع "بغداد اليوم"، أن مواجهات مسلحة عنيفة وقعت بين الفرقة 11 من الجيش العراقي وأرتال تابعة لقوات الحشد الشعبي حاولت دخول بغداد عبر سيطرة الراشدية".
وأكد أن الأرتال التابعة لقوات الحشد الشعبي لاذت بالفرار بعد تصدي قوات الجيش العراقي لها.
وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوع حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائق آر بي جي ورشاشات ثقيلة.
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، كما قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.
العراق .. أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ينقلون متظاهرا مصابا خارج مقر الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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21:38 GMT
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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