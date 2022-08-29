https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-البيت-الأبيض-يضغط-على-إسرائيل-لتنفيذ-التزامها-بشأن-جسر-الملك-حسين-1066978496.html

إعلام: البيت الأبيض يضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامها بشأن جسر الملك حسين

إعلام: البيت الأبيض يضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامها بشأن جسر الملك حسين

تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للوفاء بوعدها وتنفيذ الالتزام الذي قدمته للرئيس الأمريكي جو بايدن لتسهيل حركة الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن والعودة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T12:12+0000

2022-08-29T12:12+0000

2022-08-29T12:12+0000

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جاء ذلك بحسب ما نقله موقع "واللا"، اليوم الإثنين، عن أربعة من كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.وقال الموقع إنه "على خلفية الضغوط الأمريكية، تدور معركة اتهامات بين وزارة المواصلات ووزارة الدفاع الإسرائيليتين بشأن المسؤول عن الحرج أمام الحكومة الأمريكية".خلال زيارته لإسرائيل في يوليو/ تموز، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على فتح جسر الملك حسين أمام حركة المرور الفلسطينية 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، اعتبارا من 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.يعترف مسؤولون إسرائيليون كبار بأن إسرائيل لن تلتزم بالموعد النهائي وستنتهك في الواقع الالتزام، وفق "واللا".وحاليا، يتم إغلاق جسر الملك حسين بين الساعة 11:30 مساء والساعة 8:00 صباحا في اليوم التالي من الأحد إلى الخميس، ويغلق من الساعة 3:30 مساء حتى الساعة 8:00 صباحا يومي الجمعة والسبت.ويضطر الفلسطينيون الذين يرغبون في عبور الحدود إلى الأردن أو العودة إلى الضفة الغربية الانتظار لساعات طويلة وفي بعض الحالات لأيام كاملة.منذ زيارة بايدن، ضغط سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نيدز، على تل أبيب لتنفيذ الالتزام فيما يتعلق بالجسر، بل وزار المكان بنفسه.خلال زيارة السفير الأمريكي طلب من ممثلي سلطات المطار الذين يديرون المعبر الحدودي أن يكون جاهزا للعمل 24 ساعة بحلول 30 سبتمبر.يقول مسؤولون إسرائيليون إن السفير الأمريكي تفاجأ عندما جاءت إجابة ممثلي سلطة المطار على سؤاله بشكل سلبي.اتصل نيدز ومسؤولون آخرون في السفارة الأمريكية بوزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي وفريقها وأكدوا أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تنفذ الالتزام الذي قدمته للرئيس بايدن.ردت ميخائيلي وفريقها على السفير الأمريكي بأنهم سيحاولون، لكنهم أكدوا أن فرص حدوث ذلك منخفضة بسبب نقص الكوادر الماهرة. وأضافوا أن وزارة النقل لم تلتزم قط بتاريخ 30 سبتمبر.الأمريكيون الغاضبون من الإجابات التي تلقوها من إسرائيل قرروا تصعيد الموضوع إلى مستوى أعلى.أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لوزير الدفاع بيني غانتس في اجتماعهما يوم الجمعة الماضي أن البيت الأبيض يتوقع من إسرائيل تنفيذ التزامها.أدت ضغوط إدارة بايدن والغضب الذي عبر عنه كبار المسؤولين الأمريكيين إلى توترات بين وزارة الدفاع ووزارة المواصلات في إسرائيل وتبادل الاتهامات بين الطرفين.تعترف كل من وزارتي المواصلات والدفاع بأن القضية تسبب إحراجا سياسيا لإسرائيل تجاه الولايات المتحدة وتزعمان أنهما لم تكنا من حددت مهلة 30 سبتمبر.تدعي وزارة المواصلات أن وزارة الدفاع أعطت وعدا للأمريكيين دون سلطة، فيما تتهم وزارة الدفاع وزارة المواصلات بأنها مسؤولة عن عدم التزام إسرائيل بالموعد النهائي.وقال مسؤولون كبار في وزارة المواصلات "وزارة الدفاع أعطت الأمريكيين وعودا دون التشاور معنا على الإطلاق".وقال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع: "أرادت وزيرة المواصلات أن تغرد على تويتر بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الأمريكيين، لكن لا شيء جاهز الآن على جسر اللنبي".

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