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https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-القوات-الأمنية-العراقية-تسيطر-بشكل-كامل-على-القصر-الجمهوري-في-بغداد-1066992202.html
إعلام: القوات الأمنية العراقية تسيطر بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد
إعلام: القوات الأمنية العراقية تسيطر بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد
سيطرت القوات الأمنية العراقية بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد أنصار السياسي العراقي مقتدى الصدر. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:41+0000
2022-08-29T14:41+0000
العالم العربي
العراق
القصر الجمهوري
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وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن شهود عيان، بأن "القوات الأمنية العراقية سيطرت بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد .. استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد مناصري السياسي الشيعي مقتدى الصدر".واقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وقال الصدر في بيان نشره على تويتر: "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره، الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-أنصار-الصدر-يقتحمون-المنطقة-الخضراء-عقب-إعلانه-اعتزال-السياسة-1066979281.html
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العالم العربي, العراق, القصر الجمهوري
العالم العربي, العراق, القصر الجمهوري

إعلام: القوات الأمنية العراقية تسيطر بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد

14:41 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Sabah Ararأنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 31 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 31 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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سيطرت القوات الأمنية العراقية بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد أنصار السياسي العراقي مقتدى الصدر.
وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن شهود عيان، بأن "القوات الأمنية العراقية سيطرت بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد .. استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد مناصري السياسي الشيعي مقتدى الصدر".
واقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
اقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
العراق... أنصار الصدر يقتحمون المنطقة الخضراء عقب إعلانه اعتزال السياسة
12:17 GMT
في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وقال الصدر في بيان نشره على تويتر: "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره، الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".
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